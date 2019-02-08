Нацотбор на Евровидение-2019: все песни участников

8 февраля 2019, 12:50

Свои композиции представили все 16 конкурсантов.

Евровидение
16 участников будут бороться за право представлять Украину на Евровидении / https://twitter.com/uapbc

Уже 9 февраля состоится первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2019. 16 участников песенного конкурса будут бороться за право представить Украину в Израиле 14 мая.

Нацотбор разделен на два полуфинала, в каждом по 8 участников, которые будут вживую исполнять свои авторские песни.

Уже все 16 участников представили свои конкурсные песни.

В первом полуфинале 9 февраля выступят:

1. The Hypnotunez - Hey

Посоревнуется с 15-ю участниками за право представлять Украину на Евровидении-2019 группа The Hypnotunez с песней Hey. Англоязычный трек содержит в семе гремучую смесь джаза, свинга и рокерского настроя.

2. Letay – "Мила моя"

После перерыва попытается забрать билет на Евровидение Letay - харьковский музыкант Илья Резников, который в 2017 году участвовал в полуфинале. На этот раз он решил покорять публику с украиноязычной песней "Мила моя".

3. Vera Kekelia – Wow!

Сепурфиналиста "Голоса страны-7" впервые будет пробовать свои силы на нацотборе с песней, написанной для нее ее супругом, певцом Романом Дудой.

4. "ЦеШо"/TseSho - Hate

Театрально-музыкальный проект режиссера, основателя и художественного руководителя групп ДахаБраха, фрик-кабаре Dakh Daughters Влада Троицкого "ЦеШо" презентовал саркастический трек Hate, в котором есть строки "ненавижу Евровидение".

5. Yuko – Galyna Gyliala

Yuko - украинская группа, соединяющая в своем творчестве фольклор и современную музыку. Для нацотбора они выбрали песню на украинском языке Galyna Gyliala из своего второго альбома Dura.

6. Maruv – For You

Фаворит нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) выпустила трек, с которым будет выступать на нацотборе Евровидения-2019. Премьера песни Siren Song состоялась в эфире одной из украинских радиостанций. Изначально считалось, что певица будет пробовать свои силы со своим треком For You, но Анна написала песню специально для нацотбора. Артистка пришла на смену Tayanna, которая шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе.

7. Brunettes Shoot Blondes - Houston

Украинская группа Brunettes Shoot Blondes представила новую песню Houston, с которой они выступят на нацотборе на Евровидение-2019. Участники коллектива создали необычный инструмент-"гибрид": они взяли старый рояль 19 века, и поместили в него 20 музыкальных инструментов. Артисты играли в 4 руки, просто нажимая на клавиши – каждая из них отвечает за инструмент: от бубна до органа.

8. Bahroma – "Назавжди-Навсегда"

Попытать удачу во второй раз решилась группа Bahroma с украиноязычной песней "Назавжди-Навсегда". Как утверждают участники, это история любви без границ, которая будет близка каждому.

Во втором полуфинале 16 февраля будут соревноваться:

1. Ivan Navi - All For The Love

Впервые участвует в нацотборе Ivan Navi – певец выбрал англоязычный трек All For The Love. В сети уже сравнили композицию с песней Джастина Тимберлейка Can`t Stop the Feeling.

2. Anna Maria - My Road

Украинские певицы, сестры-близняшки Anna Maria еще в декабре 2018 года представили песню на английском языке для нацотбора под названием My Road.

3. Kazka – Apart

Артисты выступят на нацотборе с песней Apart. Стоит отметить, что пользователи песню не оценили. В комментариях на YouTube люди тоже пишут: "Уважаемый коллектив группы KAZKA, лучше откажитесь от участия в отборе в этом году. Песня неудачная и откровенно слабая. Не ваш уровень", "Ну такое никакое. Они могут лучше", "Такое что-то, где-то на 20-е место".

4. Kira Mazur – "Дихати"

Неординарная исполнительница Kira Mazur будет бороться за право представлять Украину в Израиле с песней на украинском языке "Дихати".

5. Laud - "2 дні"

Певец Владислав Каращук, выступающий под псевдонимом Laud, поборется за парво представлять Украину на песенном конкурсе с лирической балладой "2 дні".  На отборе он исполнит ее на украинском языке, но артист отметил, что работает и над англоязычной версией.

6. Khayat - Ever

Певец Адо (Андрей) Хаят представит на сцене нацотбора на Евровидение песню Ever. Артист является подопечным лейбла Masterskaya, однако в активе имеет только две авторских песни - "Devochka" и "Ясно".

7. Braii - Maybe

Альтернативная киевская группа Braii с песней Maybe будет покорять сцену нацотбора Евровидения. Трек является первым синглом студийной пластинки, которая выйдет уже в марте.

8. Freedom Jazz - Cupidon 

Трио Freedom jazz (Анастасия Малега, Санни Журба и София Павличенко) представили песню Cupidon, с которой выступят в украинском отборе на Евровидение-2019.

Напомним, полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Также стал известен порядок выступления участников нацотбора.

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Евровидение-2019
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