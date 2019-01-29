Евровидение-2019: участники нацотбора выпустили конкурсную песню, записанную на "мультирояле"

Brunettes Shoot Blondes выпустили новую песню / https://www.facebook.com/brunettesshootblondes

Украинская группа Brunettes Shoot Blondes представила новую песню Houston, с которой они выступят на нацотборе на Евровидение-2019.

Артисты подготовили live-премьеру трека на YouTube на "мультирояле".

Участники группы специально для конкурса создали необычный инструмент-"гибрид". Они взяли старый рояль 19 века, и поместили в него 20 музыкальных инструментов. Артисты играли в 4 руки, просто нажимая на клавиши – каждая из них отвечает за инструмент: от бубна до органа.

Напомним, полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Также стал известен порядок выступления участников нацотбора.

Ранее были названы имена ведущих конкурса Евровидение-2019, опубликованы фото.