Евровидение-2019: названы имена ведущих конкурса, опубликованы фото

На песенном конкурсе в Израиле будет четверо ведущих.
Международный песенный конкурс Евровидение-2019 в израильском Тель-Авиве будут вести четыре человека.
Вести конкурс будут двое женщин и двое мужчин, сообщили организаторы.
Ведущими мероприятия станут супермодель Бар Рафаэли, израильский комментатор на Евровидении-2018 Эрез Таль, телеведущий Асси Азар и его коллега — Люси Айоуб.
Напомним, финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.