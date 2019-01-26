Евровидение-2019: названы имена ведущих конкурса, опубликованы фото

В Израиле Евровидение-2019 будут вести Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Айоуб / eurovision.tv

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 в израильском Тель-Авиве будут вести четыре человека.

Вести конкурс будут двое женщин и двое мужчин, сообщили организаторы.

Ведущими мероприятия станут супермодель Бар Рафаэли, израильский комментатор на Евровидении-2018 Эрез Таль, телеведущий Асси Азар и его коллега — Люси Айоуб.

В Израиле Евровидение-2019 будут вести Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Айоуб / Скриншот с instagram.com/eurovision

Напомним, финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.