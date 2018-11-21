Оглашена дата начала продажи билетов на Евровидение-2019

21 ноября 2018, 18:18

Билеты будут поступать в продажу в три волны: в декабре 2018 года, а также в феврале и апреле 2019 года.

Евровидение 2019
Евровидение 2019 / Фото: eurovision.tv

Первые билеты на песенный конкурс "Евровидение-2019" в израильском Тель-Авиве поступят в продажу в декабре 2018 года.

"Мы будем продолжать обновлять всю информацию о продаже билетов на Евровидение 2019 в Тель-Авиве, Израиль. Первые билеты на Евровидение 2019 поступят в продажу в начале декабря 2018 года", - говорится в сообщении на сайте Eurovisionworld

Билеты будут поступать в продажу в три волны: в декабре 2018 года, а также в феврале и апреле 2019 года.

Ожидается, что во время первой волны будут продаваться билеты только на "Большой финал". Билеты на полуфиналы будут продаваться во второй и третьей волне. Кроме того, израильская телекомпания KAN сообщила, что отдельно будут продаваться "билеты в "зеленую комнату", на каждое "живое" шоу и репетиции. Это помещение будет расположено не на главной арене, а в соседнем здании.

Читайте такжеЕвровидение-2019: стал известен девиз конкурсаТочное количество билетов пока неизвестно, но, по оценкам, их будет от 5 до 7 тыс. в основное шоу и дополнительные 2-3 тыс. билетов в "зеленую комнату". Согласно правилам, как минимум 33% билетов должны быть проданы иностранцам.

Всего же, по оценке израильской телекомпании, на арене песенного конкурса "Евровидение-2019" будет около 9 тысяч зрителей.

Напомним, стали известны город и дата проведения Евровидения-2019.

Ранее стало известно, что Болгария впервые отказалась участвовать в "Евровидении-2019": названа причина.

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билеты Евровидение-2019
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