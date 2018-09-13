Стали известны город и дата проведения Евровидения-2019

Евровидение-2019 пройдет в Tel Aviv Convention Center / KAN/IPBC

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в израильском Тель-Авиве в Expo Tel Aviv.

Полуфиналы песенного состязания назначены на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая, сообщают организаторы на официальном сайте.

Тель-Авив соревновался за право проводить конкурс с Иерусалимом и Эйлатом, организаторы отметили, что "Тель-Авив представил очень креативную и привлекательную заявку по всем необходимым критериям".

Напомним, Евровидение-2018 выиграла израильтянка Нетта Барзилай. По итогам голосования жюри и зрителей песня Toy набрала 529 баллов. Израиль победил в "Евровидении" четвертый раз, до этого страна побеждала в 1978, 1979 и 1998 годах.

Отметим, что Евровидение-2019 уже оказывалось под угрозой срыва из-за проблем с деньгами. Тогда сообщалось, что если Израиль не сможет принять конкурс у себя, мероприятие пройдет на Кипре.

Ранее почти 150 мировых звезд культуры призвали к бойкоту Евровидения-2019 в Израиле.