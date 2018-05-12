Нетта Барзилай, победитель Евровидения-2018

12 мая 2018, 17:10

Израильская певица, победительница Евровидения-2018.

Нетта Барзилай

Дата рождения: 22 января 1993 года, Ход-ха-Шарон, Израиль.

Образование

Нетта родилась в самом центре Израиля, в небольшом городке Ход-ха-Шарон. Она очень рано научилась петь и росла музыкально одаренным и активным ребенком.

Родители отдали девочку в музыкальную школу, и там с первых месяцев обучения преподаватели отметили ее музыкальные способности.

Школу Нетта закончила с отличием, и с первой попытки поступила в престижное музыкальное училище Римон, где продолжила шлифовать вокальное мастерство на факультете электронных инструментов.

После этого певица попала в армию, где продолжила свою певческую карьеру. Она выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ, а позже даже солировала в нем.

Нетта служила в армии Израиля

В детстве и ранней юности Нетта – девушка с нестандартной внешностью – страдала от колких шуток одноклассников. Уже тогда она понимала, что отличается от ровесников, однако, когда она выросла, то превратила свою неординарность в "изюминку".

Нетта любит выделяться из толпы

Творческая деятельность

После демобилизации Нетта не оставила музыку, и три года работала резидентом музыкального клуба Bar Giora, и руководила еженедельными блюзовыми вечерами.

Однако в 2016 году певица ушла в "свободное плавание", и собрала свой музыкальный коллектив под названием "Эксперимент". Вместе с группой девушка гастролировала по городам Израиля, и сотрудничала с известным коллективом "Бат Шева".

Яркую и неординарную вокалистку заметили, и Нетта выполнила несколько главных партий в музыкальных спектаклях театра "Бег на море".

В 2017 году вокалистке доверили акапелла-партию в мюзикле Ноама Инбар "Книга трудностей". Одновременно Нетта была вокалисткой популярного коллектива Габбер-бэнд.

Путь к песенному конкурсу "Евровидение-2018"

Нетта с детства следила за "Евровидением", однако лишь в октябре 2017 года решилась попробовать свои силы в конкурсном отборе. Она пришла на кастинг 5 сезона  "Следующая звезда" для участия в "Евровидении-2018", и с успехом его выиграла.

Девушка поразила членов жюри и зрителей своей "изюминкой" - лупером – электронным музыкальным  инструментом, при помощи которого можно записать какой-либо звук и изменить/проигрывать его, используя разнообразные эффекты программы.

Нетта Барзилай легко добралась до финала с авторской интерпретацией мировых хитов, опередив сотни конкурентов. Ей доверили представлять Израиль на конкурсе.

Нетта победила в финале "Евровидения-2018" 12 мая с песней "Toy".

Авторы музыкальной композиции "Toy" – известные израильские композитор и режиссер-постановщик Дорон Медали, хитмейкер Став Бегер, клипмейкер Керен Жарт. Главной темой песни является борьба против насилия и домогательств, а также призыв к толерантности.

Ее клип только на официальном канале конкурса в Youtube уже посмотрели более 17 миллионов раз. На данный момент это рекорд среди всех участников нынешнего года.

Авторитетные букмекерские конторы считали Нетту фаворитом конкурса, и предсказывали ей победу в финале "Евровидения".

Личная жизнь

О личной жизни Нетты Барзилай информации не найти. Конкурсантка "Евровидения" не замужем. Есть ли у певицы вторая половинка, история умалчивает.

Нетта не дает комментариев на эту тему, и на снимках на страницах девушки в соцсетях не найти романтических фото с второй половинкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:35
Солнечное затмение 11 августа-2018: все, что нужно знать
06:13
Эксперт предупредил: Украине грозит масштабная экологическая катастрофа
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять