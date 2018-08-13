"Евровидение-2019" оказалось под угрозой срыва из-за проблем с деньгами

Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай / Reuters

"Евровидение-2019" в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за неясности с внесением израильской стороной 12 млн евро на счет Европейского вещательного союза (EBU).

Об этом заявил глава Совета израильской корпорации телерадиовещания Гиль Омер в письме премьеру страны Биньямину Нетаньяху, передает РИА Новости.

Для оплаты у Израиля есть всего одни сутки, в противном случае страна не сможет проводить конкурс.

По словам Омера, разъяснений о готовности государства инвестировать в "Евровидение" до сих пор нет. Отмечается также, что ситуацию осложняет бойкот конкурса со стороны некоторых стран и несогласие европейцев с выбором площадки в Иерусалиме.

Если Израиль не сможет принять конкурс у себя, мероприятие пройдет на Кипре.

Напомним, "Евровидение-2018" выиграла израильтянка Нетта Барзилай. По итогам голосования жюри и зрителей песня Toy набрала 529 баллов. Израиль победил в "Евровидении" четвертый раз, до этого страна побеждала в 1978, 1979 и 1998 годах.