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Бьют КАБами и артиллерией: россияне активно давят на "горячем" направлении

Марина Фурман
11 апреля 2025, 16:23
22
Враг не прекращает штурмовать позиции Сил обороны на Торецком направлении.
ВГУ, Торецк
В ВСУ сообщили о сложной ситуации на Торецком направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstate

Основное:

  • Россияне активно давят на Торецком направлении
  • Враг использует артиллерию, дроны и наносит удары КАБами

Ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты активно давят на Торецком направлении, применяя все виды оружия. Об этом заявил представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

По словам спикера, враг активно использует артиллерию, дроны и бьет КАБами по логистическим маршрутам.

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Он добавил, что противник пытается проводить штурмовые действия по флангам. Также россияне активизировались в районе Пантелеймоновки, которая относится к Торецкому направлению.

"На Краматорском направлении пока не наблюдается активность именно в штурмовых действиях, но не снижается активность врага там по применению артиллерии, а также не снижается, а наоборот - повышается активность по мерам перемещения личного состава...", - рассказал Запорожец.

Он отметил, что на Краматорском направлении фиксируется активное обеспечение врага: подвоз боеприпасов, пищи и сброс грузов с БпЛА.

"Там враг активно накапливается сейчас и, скорее всего, планирует там какие-то дальнейшие штурмовые действия именно с применением большего количества живой силы. Возможно, какая-то механизированная составляющая со временем добавится, пока такой составляющей не фиксируем", - подчеркнул Запорожец.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на Торецком направлении - новости по теме

Напомним, начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщал, что часть города Торецк занята российскими оккупантами. Враг продолжает обстреливать город из всех возможных средств поражения. По его словам, ситуация в Торецке остается напряженной.

Как писал Главред, российские войска активизировали попытки прорыва обороны Торецка, используя подземные ходы для проникновения в тыл украинских подразделений.

Позже руководитель отдела коммуникации 100-й отдельной механизированной бригады, капитан Сергей Хоминский заявил, что потери российских войск в боях за Торецк в Донецкой области превысили 15 тысяч погибшими, а с учетом раненых эти цифры еще больше.

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