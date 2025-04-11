Бьют КАБами и артиллерией: россияне активно давят на "горячем" направлении

Враг не прекращает штурмовать позиции Сил обороны на Торецком направлении.

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В ВСУ сообщили о сложной ситуации на Торецком направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstate

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Россияне активно давят на Торецком направлении

Враг использует артиллерию, дроны и наносит удары КАБами

Ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты активно давят на Торецком направлении, применяя все виды оружия. Об этом заявил представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

По словам спикера, враг активно использует артиллерию, дроны и бьет КАБами по логистическим маршрутам.

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Он добавил, что противник пытается проводить штурмовые действия по флангам. Также россияне активизировались в районе Пантелеймоновки, которая относится к Торецкому направлению.

"На Краматорском направлении пока не наблюдается активность именно в штурмовых действиях, но не снижается активность врага там по применению артиллерии, а также не снижается, а наоборот - повышается активность по мерам перемещения личного состава...", - рассказал Запорожец.

Он отметил, что на Краматорском направлении фиксируется активное обеспечение врага: подвоз боеприпасов, пищи и сброс грузов с БпЛА.

"Там враг активно накапливается сейчас и, скорее всего, планирует там какие-то дальнейшие штурмовые действия именно с применением большего количества живой силы. Возможно, какая-то механизированная составляющая со временем добавится, пока такой составляющей не фиксируем", - подчеркнул Запорожец.

Торецк / Инфографика: Главред

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Напомним, начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщал, что часть города Торецк занята российскими оккупантами. Враг продолжает обстреливать город из всех возможных средств поражения. По его словам, ситуация в Торецке остается напряженной.

Как писал Главред, российские войска активизировали попытки прорыва обороны Торецка, используя подземные ходы для проникновения в тыл украинских подразделений.

Позже руководитель отдела коммуникации 100-й отдельной механизированной бригады, капитан Сергей Хоминский заявил, что потери российских войск в боях за Торецк в Донецкой области превысили 15 тысяч погибшими, а с учетом раненых эти цифры еще больше.

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