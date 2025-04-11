Есть ли российские военные на территории Сумщины: что говорят местные власти

Россияне ежедневно пытаются проникнуть на территорию региона.

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В Сумской ОГА рассказали о ситуации в регионе / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Россияне ежедневно пытаются проникнуть на территорию Сумской области

Боевые действия ведутся в районе сел Басовка и Журавка

ВСУ эффективно противодействуют противнику и наносят потери

Российские оккупанты ежедневно пытаются проникнуть на территорию Сумской области, однако вражеских войск в регионе по состоянию на сегодня нет. Об этом сообщил председатель Сумской областной государственной администрации (ОГА) Владимир Артюх в эфире телемарафона.

"Сегодня мы имеем ситуацию, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Продолжается защита наших рубежей на Сумском и Курском направлениях. Сегодня Сумская область имеет мощные и продолжает наращивать возможности оборонительных рубежей", - рассказал Артюх. видео дня

Сейчас боевые действия ведутся в районе сел Басовка и Журавка. Он объяснил, что армия Путина ежедневно пытается проникнуть на территорию региона через эти села и расширить "серую" зону.

Враг ежедневно штурмует позиции вблизи Басовки, но украинские силы эффективно противодействуют и наносят потери оккупантам.

Кроме того, председатель Сумской областной государственной администрации добавил, что власти ввели план эвакуации на территории 190 населенных пунктов региона.

"Практически в 5-километровой зоне полностью население эвакуировано из населенных пунктов... 10-километровая зона от границы практически сейчас тоже высвобождается от населения. И уже мы приняли решение на последнем Совете обороны по увеличению (зоны эвакуации - Главред) до 17 километров", - объяснил он.

Артюх добавил, что за последние 3 месяца больше всего эвакуировано населения было в Краснопольской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской общинах. Сейчас там осталось около 3-4% людей, которые до сих пор не решились покинуть опасную зону.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Российские оккупанты фактически начали наступление на Сумскую и Харьковскую области, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По словам главкома ВСУ, наблюдается увеличение почти вдвое количества наступательных действий россиян на всех основных направлениях.

Как писал Главред со ссылкой на BBC, главный замысел Кремля - создать буферную зону на Сумщине и угрожать областному центру.

Чтобы сорвать вражеские планы, ВСУ все еще удерживают остатки плацдарма на Курщине в районе сел Олешня и Горналь. Кроме того, украинские защитники начали 18 марта ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей.

Недавно в ГПСУ сообщили, что Силы обороны Украины эффективно уничтожают вражеские силы и сейчас полностью контролируют населенный пункт Басовка на Сумщине.

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Кто такой Владимир Артюх? Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.

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