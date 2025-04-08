ССО провели зачистку: в DeepState сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине

Что сообщили аналитики:
- Россияне на квадроциклах прорывались в Локню
- ССО уничтожили оккупантов, которые пытались закрепиться
- Враг, скорее всего, повторит попытки прорыва на Сумщину
Бойцы ССО опубликовали кадры зачистки северных окраин населенного пункта Локня, что на Сумщине, от оккупантов страны-агрессора России. Аналитики DeepState проанализировали видео и сообщили, как изменилась ситуация в области.
Известно, что противник пытался провести рейдовые действия на Локню и закрепиться там, используя квадроциклы. Рейнджеры 4-го полка в совместной работе с другими подразделениями Сил Обороны провели соответствующие действия по уничтожению врага.
"Задача выполнялась при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях. В ходе операции удалось взять одного пленного", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что пока это была "одноразовая акция" противника, сейчас уточняется ситуация в Басовке, через которую оккупанты и зашли в Локню.
"Скорее всего, враг будет проводить там накопления и попытки залететь в Локню неоднократно повторятся по типичной тактике оккупантов. Соответственно, в будущем будем реагировать на все изменения на данном участке", - добавили они.
Ситуация в Сумской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ГПСУ недавно сообщили, что Силы обороны Украины эффективно уничтожают вражеские силы и сейчас полностью контролируют населенный пункт Басовка на Сумщине.
Ранее стало известно, что больше всего попытки прорыва границы фиксируются в сторону населенных пунктов Новенькое и Журавка. Андрей Демченко заявил, что нельзя и исключать того, что россияне будут пытаться расширять направления наступлений таких групп.
Накануне Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский рассказал, что в связи с увеличением интенсивности действий войск РФ и попыткой россиян перевести боевые действия на территорию Сумщины работал в Сумской области.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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