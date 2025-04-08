ССО провели зачистку: в DeepState сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине

Оккупанты пытались прорваться на северные окраины одного из приграничных сел.

https://glavred.info/front/sso-proveli-zachistku-v-deepstate-soobshchili-kak-izmenilas-situaciya-na-sumshchine-10654115.html Ссылка скопирована

Оккупанты потерпели поражение во время рейда на Сумщину / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, facebook.com/usofcom?locale=uk_UA

Что сообщили аналитики:

Россияне на квадроциклах прорывались в Локню

ССО уничтожили оккупантов, которые пытались закрепиться

Враг, скорее всего, повторит попытки прорыва на Сумщину

Бойцы ССО опубликовали кадры зачистки северных окраин населенного пункта Локня, что на Сумщине, от оккупантов страны-агрессора России. Аналитики DeepState проанализировали видео и сообщили, как изменилась ситуация в области.

Известно, что противник пытался провести рейдовые действия на Локню и закрепиться там, используя квадроциклы. Рейнджеры 4-го полка в совместной работе с другими подразделениями Сил Обороны провели соответствующие действия по уничтожению врага.

видео дня

"Задача выполнялась при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях. В ходе операции удалось взять одного пленного", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что пока это была "одноразовая акция" противника, сейчас уточняется ситуация в Басовке, через которую оккупанты и зашли в Локню.

"Скорее всего, враг будет проводить там накопления и попытки залететь в Локню неоднократно повторятся по типичной тактике оккупантов. Соответственно, в будущем будем реагировать на все изменения на данном участке", - добавили они.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ГПСУ недавно сообщили, что Силы обороны Украины эффективно уничтожают вражеские силы и сейчас полностью контролируют населенный пункт Басовка на Сумщине.

Ранее стало известно, что больше всего попытки прорыва границы фиксируются в сторону населенных пунктов Новенькое и Журавка. Андрей Демченко заявил, что нельзя и исключать того, что россияне будут пытаться расширять направления наступлений таких групп.

Накануне Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский рассказал, что в связи с увеличением интенсивности действий войск РФ и попыткой россиян перевести боевые действия на территорию Сумщины работал в Сумской области.

Читайте также:

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред