Как тарифная война отразится на Украине: Золотарев назвал главную опасность

На фоне риска столкновения США и Китая проблемы Украины не выглядят так, как в 2022 году.

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Вопрос Украины может отойти на задний план, предупредил Андрей Золотарев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как отразится на Украине возможное столкновение США и КНР

Чем обернется снижение цен на нефть и обвал фондового рынка

Политолог, директор Аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев заявил, что тарифная война президента США Дональда Трампа против Китая может отодвинуть "далеко на задний план" вопрос Украины.

По его словам, на фоне того, что могут столкнуться два гиганта, проблемы Украины не выглядят так, как в 2022 году.

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"Пока что снижение цен на нефть, которое бьет по России, – это плюс для нас, при этом спрос на металл и аграрную продукцию не упал. То есть для Украины, в принципе, ничего плохого не произошло. То есть обвал на фондовом рынке для нашей страны не создал угроз. Однако в долгосрочной перспективе противостояние Китая и США оттолкнет нас на маргинез – будет не до Украины", - сказал Золотарев в комментарии Главреду.

Напомним, Андрей Золотарев считает, что Трамп запустил процесс, последствия которого он не просчитывает. В случае оптимистического сценария США и Китай договорятся. При пессимистическом сценарии мировой экономике грозит "идеальный шторм", а в 2028-2030 годах может начаться горячая война.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Введение пошлин США - что известно

Как сообщал Главред, 2 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин, назвав эту дату "Днем освобождения". По его словам, указ представляет собой декларацию экономической независимости. Наибольшие пошлины введены на товары из Камбоджи (49%), Лаоса (48%) и Мадагаскара (47%). Пошлины для Евросоюза составляют 20%, для Китая — 34%, для Вьетнама — 46%. Всего в списке более 150 стран, но России в нем нет.

4 апреля Китай в ответ на широкомасштабные пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, объявил о дополнительных торговых ограничениях на американские товары.

9 апреля Трамп объявил о резком повышении пошлины на китайские товары до 125% из-за недружественной торговой политики Пекина. В то же время Соединенные Штаты предложили 90-дневную паузу для снижения взаимных тарифов с более чем 75 странами.

Новые пошлины от США могут быть выгодными Украине. Детали раскрыл финансовый аналитик Виталий Шапран.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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