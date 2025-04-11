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Не Третья мировая: к какой опасности приведут пошлины Трампа в отношении Китая

Анна Ярославская
11 апреля 2025, 12:19
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При оптимистическом сценарии США и Китай сядут и договорятся. При пессимистическом - мировой экономике грозит "идеальный шторм".
Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Трамп запустил процесс, последствия которого он не просчитывает / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Экономические действия могут повлечь за собой военное противостояние
  • Не исключен конфликт из-за Тайваня
  • Есть шанс, что США и Китай договоряться

Соединенные Штаты Америки официально ввели высокие пошлины в отношении Китая. Политолог, директор Аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев объяснил, как далее могут развиваться отношения Вашингтона и Пекина и чем это грозит для мировой экономики.

По словам эксперта, есть два вариант развития событий - оптимистический и пессимистический.

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"Такова манера ведения переговоров Трампа: запроси максимум, подними планку требований до небес, а дадут ровно то, что ты хочешь. Возможно, стороны, достигнув пика, все-таки сядут и договорятся. Это оптимистический вариант", - сказал Золотарев в комментарии Глвреду.

Пессимистический вариант предполагает, что мировой экономике грозит "идеальный шторм".

"Мы уже видели "черный понедельник", когда резко рухнули биржевые индексы, а экономика потеряла 6 трлн долларов, 500 самых богатых людей обеднели на 200 млрд долларов, в том числе Маск и даже Трамп. Конечно, Трамп не обеднеет, потеряв 12%, ведь его состояние было 4,5 млрд долларов, а стало 4,2 млрд. Так что сума ему не грозит", - сказал Золотарев.

При этом, по мнению политолога, Трамп запустил процесс, последствия которого он не просчитывает.

"Так было с чернобыльским реактором – реакция вышла из-под контроля. Точно так же мировые процессы, запущенные Трампом, выйдут из-под контроля. Все это ведет к тому, что мировая глобализация потерпит крах", - считает Золотарев.

Он добавил, что, выставляя высокие тарифы, США тоже понесут ущерб, причем не маленький. Например, начался ажиотаж со скупкой iPhone. А далее китайцы будут выставлять зеркальные тарифы в отношении того, что производят Штаты: кукурузы, сои, промышленного оборудования. Поэтому при оптимистическом сценарии США и Китай таки сядут и договорятся.

Стоит помнить, что экономические действия могут повлечь за собой и военное противостояние. Согласно прогнозу Золотарева, это возможно не сейчас, а в 2028-2030 годах. Речь идет, прежде всего, о войне в Тихоокеанском регионе, где интересы США и Китая сталкиваются лбами.

"Сейчас к третьей мировой войне все это не приведет. Из-за тарифов третья мировая не случится. А вот конфликт из-за Тайваня возможен. Ведь логика конфронтации США Штатов и Китая может привести к такому развитию событий то ли вокруг Тайваня, то ли вокруг Филиппин. Очень часто тарифные и экономические войны являются предвестником горячих войн", - отметил политолог.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Введение пошлин США - что известно

Как сообщал Главред, 2 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин, назвав эту дату "Днем освобождения". По его словам, указ представляет собой декларацию экономической независимости. Наибольшие пошлины введены на товары из Камбоджи (49%), Лаоса (48%) и Мадагаскара (47%). Пошлины для Евросоюза составляют 20%, для Китая — 34%, для Вьетнама — 46%. Всего в списке более 150 стран, но России в нем нет.

9 апреля большинство из 27 стран-членов Европейского Союза поддержали введение штрафных пошлин, часть из которых вступит в силу уже с середины апреля. Новые тарифы нацелены на политически важные штаты США. В частности, они охватывают продукцию из Луизианы - родного штата спикера Палаты представителей Майка Джонсона. В перечень товаров вошли соевые бобы, бриллианты, сельскохозяйственная продукция, мясо птицы и мотоциклы.

9 апреля Трамп объявил о резком повышении пошлины на китайские товары до 125% из-за недружественной торговой политики Пекина. В то же время Соединенные Штаты предложили 90-дневную паузу для снижения взаимных тарифов с более чем 75 странами.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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