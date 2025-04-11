Бывшая жена Петросяна сбежала из России, прихватив миллионы

Елена Степаненко осудила миллионы у своего бывшего мужа и вывезла их из России.

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Бывшая Петросяна вывезла из России свои миллионы / Коллаж Главред, фото Стархит, Instagram/esheneve4er

Кратко:

Куда сбежала Елена Петросян

Откуда у нее столько денег

Бывшая жена престарелого юмориста-путиниста Евгения Петросяна, которую он с легкостью променял на молодуху и воспитывает с ней детей, покинула террористическую Россию.

Как стало известно российскому пропагандистскому изданию "Абзац", Елена Степаненко после разрыва с Петросяном покинула страну. Она отсудила у старого комика миллионы и благополучно покинула свою агрессивную родину.

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Елена Степаненко сбежала из России / Фото Instagram/ esheneve4er

По словам приятеляСтепаненко, юмориста Михаил Вашукова, артистка ведет скрытный образ жизни и живет в США.

Елена Степаненко сбежала из России / Фото Instagram/ esheneve4er

"Она уже давно перебралась в Соединённые Штаты, но иногда бывает в Москве. Это всё, что я могу пока сообщить о ней", - говорит он.

Елена Степаненко сбежала из России / Фото Instagram/ esheneve4er

При этом, Степаненко недавно выиграла суд, благодаря которому стала наследницей двух квартир своей покойной подруги-дизайнера. Отмечается, что теперь она обладает квартирами в Сочи и ценным антиквариатом.

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Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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