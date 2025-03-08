Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Тяжелое состояние и кровотечение: путинист Петросян оказался в реанимации

Алена Кюпели
8 марта 2025, 13:05
93
Путиниста госпитализировали с кровотечением в больницу террористической Москвы.
Евгений Петросян
Евгений Петросян в реанимации/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Кратко:

  • Что случилось с путинистом
  • О чем просит его жена

Российский путинист-клоун Евгений Петросян, который в качестве очередной жены выбрал себе женщину, моложе его на 44 года, оказался в тяжелом состоянии в реанимации.

Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, известно, что причиной срочной госпитализации стало желудочно-кишечное кровотечение.

видео дня

Как пишут пропагандисты, сейчас артист-любитель террориста Путина, находится в Боткинской больнице. Врачи проводят противошоковую терапию и готовят клоуна к операции.

Близкие комика пока не прокомментировали случившееся.

Буквально несколько минут назад его супруга Татьяна Брухунова на своей страничке в социальных сетях опубликовала фото с праздничным тортом, украшенным клубникой.

Позже она показала список пропущенных звонков и попросила оставить ее семью в покое. "Имейте совесть", - написала она.

Молодуха Петросяна просить оставить их в покое
Молодуха Петросяна просить оставить их в покое / Скриншот Instagram/bruhunova

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

Вас также может заинтересовать:

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евгений Петросян новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников

Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников

14:09Фронт
Сийярто обвинил Польшу в попытке помешать "мирным переговорам" Трампа

Сийярто обвинил Польшу в попытке помешать "мирным переговорам" Трампа

13:20Мир
Придется доплатить 900 грн: с апреля украинцы получат новую платежку за газ

Придется доплатить 900 грн: с апреля украинцы получат новую платежку за газ

13:05Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

Размер выплат вырастет до 5 тысяч грн: кому ждать особой надбавки к пенсии

Размер выплат вырастет до 5 тысяч грн: кому ждать особой надбавки к пенсии

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ее

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ее

Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

Последние новости

14:09

Тенелюбивые растения для сада: назван список цветов для самых темных уголков

14:09

Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников

13:44

Готовность Европы к войне с РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарийВидео

13:43

"Круглая" надбавка в 10%: кто из украинцев получит повышение зарплаты

13:36

Танцовщица Шоптенко впервые раскрыла диагноз сына

Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
13:20

Сийярто обвинил Польшу в попытке помешать "мирным переговорам" Трампа

13:05

Придется доплатить 900 грн: с апреля украинцы получат новую платежку за газ

13:05

Тяжелое состояние и кровотечение: путинист Петросян оказался в реанимации

12:52

Запрет США на передачу разведданных привел к увеличению потерь ВСУ – Time

Реклама
12:49

Ретро Меркурий 15 марта - 7 апреля: Весам - примирение, Рыбам - долги, Овнам - решениеВидео

12:38

Резкое падение курса доллара: нужно ли украинцам бежать в обменники

12:27

Как сохранить букет с 8 марта свежим надолго: 5 простых шагов для долговечности

11:46

Серьезный тактический успех: ВСУ начали новое наступление на важном направлении

11:45

"Унижение" в Белом доме: эксперт о том, как Зеленский "выгреб" от ТрампаВидео

11:01

Китайский гороскоп на завтра 9 марта: Кроликам - опасность, Обезьянам - проблемы

10:56

В половине областей Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками БПЛА и ракет

10:53

Рак: Даша Малахова сделала признание о своем здоровье

10:52

Лунное затмение в марте: какие неожиданные события ждут каждый знак зодиакаВидео

10:33

Штормить будет не по-детски: на выходные Украину накроет красный пик магнитной бури

10:33

Грызуны: что случилось с парой голливудских актеров, найденных мертвыми

Реклама
09:49

Закрыт аэропорт, летят службы: дроны сильно атаковали Ленинградскую область

09:43

Угроза окружения 10-тысячной группировки ВСУ: СМИ о тяжелой ситуации на Курщине

09:20

Бывшая Остапчука рассказала, как будет делить их общий дом

08:50

Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Россия уже "отыгрывается" на Украине

08:37

Встреча делегаций Украины и США: Сибига сообщил о важном разговоре с Рубио

08:10

Зачем Трамп начал подражать Гитлерумнение

07:35

РФ ударила по Доброполью: десятки погибших и раненых, много разрушенийФото

07:10

Кто похититель детей: загадка для самых сообразительных, ответ надо дать за 5 секунд

06:10

Акулий тест и Дональд Трампмнение

05:44

Гороскоп на завтра 9 марта: Ракам - счастливые моменты, Девам - подарок

04:30

Работает лучше химии: эксперты призвали налить один популярный напиток в унитаз

03:40

Черенки не будут загнивать: как правильно размножить пеларгонию в воде

03:01

Японцы поделились уникальным методом мытья полов: секрет в 1 ингредиенте

02:30

Альтернатива НАТО: прогноз создания нового оборонного союза в Европе

01:32

ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

01:30

Скука, болезнь или желание пакостить: почему в котов "вселяется демон" ночью

00:25

"Молниеносная" атака: россияне пошли на штурм Сумской области

00:06

Больше, чем просто "H": что на самом деле означает логотип HyundaiВидео

07 марта, пятница
23:30

Одесса пылает - россияне массово атаковали город

23:21

Маск перед Трампом "набросился" на Рубио и потерял часть власти - NYT

Реклама
22:39

Роскошная Ева Мендес показала, какое должно быть тело в 51 год

22:33

У Трампа сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

22:00

Лолита Милявская проигрывает битву: предательницу опустили в Казани

21:43

Трамп похвалил одиозного журналиста, который упрекнул Зеленского за костюмВидео

21:43

Мистические места Украины - истории, заставляющие дрожать

20:43

Начался дефицит: цены на популярный овощ уже подняли на 25%

20:29

Результат удивит небывалым урожаем: чем обработать землю перед посевом семян

20:14

"Мне больно и страшно": победительница Холостяка сообщила о драме в отношениях

20:12

"Готовим встречу": Зеленский заявил о наиболее интенсивной работе с Трампом

19:33

Путин готов согласиться на перемирие: Bloomberg узнал условия

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять