Кратко:
- Что случилось с путинистом
- О чем просит его жена
Российский путинист-клоун Евгений Петросян, который в качестве очередной жены выбрал себе женщину, моложе его на 44 года, оказался в тяжелом состоянии в реанимации.
Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, известно, что причиной срочной госпитализации стало желудочно-кишечное кровотечение.
Как пишут пропагандисты, сейчас артист-любитель террориста Путина, находится в Боткинской больнице. Врачи проводят противошоковую терапию и готовят клоуна к операции.
Близкие комика пока не прокомментировали случившееся.
Буквально несколько минут назад его супруга Татьяна Брухунова на своей страничке в социальных сетях опубликовала фото с праздничным тортом, украшенным клубникой.
Позже она показала список пропущенных звонков и попросила оставить ее семью в покое. "Имейте совесть", - написала она.
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Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.
А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.
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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
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