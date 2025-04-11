Жена телеведущего Решетника попила кофе в луке за 525 тысяч гривен

Кристина Решетник вышла наслаждаться солнцем и кофе, а также своим новым образом.

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Кристина Решетник и ее "тяжелолюксовый" образ / Коллаж Главред, фото Instagram/kristina_reshetnik, Farfetch

Кратко:

Какие бренды предпочитает жена телеведущего

Во сколько ей обошелся образ, не считая украшений и часов

Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – Кристина Решетник выгуляла дорогущий лук, который состоял из люксовых брендов. Главред проанализировал дорогие покупки многодетной мамы.

Жена телеведущего надела высокие сапоги от Gucci, куртку-бомбер от Dolce Gabbana, сумку от Louis Vuitton, трикотажный топ от Prada и очки от этого же бренда. Фото она поделилась на своей странице в Instagram.

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В посте она порассуждала о том, какой должна быть демографическая ситуация в Украине.

В общем стоимость лука составила около 523 000 гривен, не считая часов и украшений.

Так, куртка Решетник на официальном сайте бренда стоит 5 175 тысяч евро (242 000 гривен). Она сама ответила на вопрос подписчицы, какого бренда куртка.

Фото dolcegabbana.com, Instagram/kristina_reshetnik

Кристина Решетник вышла на кофе / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Кстати, курточка сшита не из веганской или искусственной, а из кожи овчины.

Сумка жены телеведущего на люкс-платформе Farfetch стоит 4 000 долларов (166 000 гривен).

Сумка за 4 тысячи долларов / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Сумка за 4 тысячи долларов / Фото Farfetch

Топ, который выгуляла Кристина Решетник - это кашемир от бренда Prada.

Топ от Prada, стоимостью почти 73 000 гривен / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Топ Prada / Фото prada.com

Стоимость топа составляет 1550 евро (73 000 гривен).

Очки от итальянского бренда / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Очки Кристины Решетник стоят 370 евро (17 000 гривен).

Очки Prada за 17 тысяч / Фото prada.com

Обувь блогерши также принадлежит к люксовому бренду Gucci - если присмотреться, то на одном из фото можно разглядеть логотип бренда.

Сапоги Кристины Решетник от Chanel/ Фото

Сапоги уже тяжело найти в продаже на официальных сайтах, но такая пара есть в Арабских Эмиратах.

Сапоги от Chanel

Стоимость сапог составляет 2233 дирхам (25 000 гривен).

Также на многодетной матери были надеты часы и украшения, которые Главред не включал в стоимость всего образа. Наверняка сумма была бы намного больше.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее, Главред писал о том, что Кристина Решетник уже получила порцию гнева от украинцев, когда похвасталась поездкой на концерт певицы Адель.

Ранее Решетник также сообщила о том, что они с мужем-телеведущим купили дом. Кристина отвечала на вопросы поклонников и уточнила, что сейчас с супругом занимаются строительством.

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