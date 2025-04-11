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Не просто краска: что означают цветные метки и цифры на деревьях

Руслана Заклинская
11 апреля 2025, 16:45
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Следы краски на деревьях являются не просто случайными пятнами, а специальной маркировкой, которую используют для различных целей.
Не просто краска: что означают цветные метки и цифры на деревьях
Зачем деревья красят и нумеруют / Коллаж: Главред, фото: Управление экологии Львов

Вы узнаете:

  • Какие бывают метки на деревьях
  • Для чего обозначают краской деревья

Следы краски на деревьях в лесу, парке или даже вдоль городских дорог - это вовсе не проявление вандализма или детской игры. На самом деле это своеобразный язык, на котором лесники, экологи, работники коммунальных служб или даже туристические организации "общаются" между собой. Краска - это средство маркировки, которое позволяет идентифицировать деревья по назначению, состоянию или месту в хозяйственном или экологическом плане.

Главред узнал, для чего нужны отметки на деревьях.

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Что означают следы краски на деревьях

Следы краски на деревьях являются наиболее распространенным способом маркировки в лесном хозяйстве. Их цвет, форма и расположение могут нести разнообразную информацию. Чаще всего краской обозначают деревья, предназначенные для вырубки, пишет Управление экологии Львов. Яркие горизонтальные полосы или кольца могут сигнализировать о том, что это дерево подлежит санитарной или плановой рубке. Цвет краски может варьироваться в зависимости от типа рубки, сроков ее проведения или принадлежности лесного участка. Например, красный цвет часто указывает на деревья, которые необходимо удалить в первую очередь, а желтый может обозначать деревья под выборочную рубку.

Кроме того, краской могут маркировать границы лесных участков, кварталов или выделов. Вертикальные линии или специальные знаки на стволах могут указывать на прохождение границы, помогая ориентироваться в лесном массиве и предотвращая незаконную вырубку. Краска также используется для учета заготовленной древесины, маркируя бревна после их сваливания.

Зачем на деревьях пишут цифры

Цифры, нанесенные на деревья, обычно несут учетную информацию. Каждое дерево, подлежащее вырубке или являющееся объектом исследования, может получить свой индивидуальный номер. Эти цифры связаны с учетными документами, где фиксируются характеристики дерева: его порода, возраст, диаметр, высота, сортность древесины и другие важные параметры. Такая нумерация позволяет вести точный учет лесных ресурсов, контролировать объемы вырубки и проводить мониторинг состояния леса.

Иногда цифры могут указывать на год посадки дерева или номер лесного участка. В научных исследованиях цифровые обозначения используются для идентификации конкретных деревьев, за которыми ведутся наблюдения в рамках эксперимента. Таким образом, цифры на деревьях являются важным инструментом для организации лесного хозяйства и проведения научных исследований.

Что означают метки на дереве

Кроме краски и цифр, на деревьях можно встретить различные метки, выполненные другими способами. Это могут быть зарубки на коре, металлические бирки, пластиковые ленты или даже небольшие таблички. Эти метки также несут информационную нагрузку, но их значение может быть более специфическим.

Засечки на коре традиционно использовались для обозначения границ участков или как ориентиры в лесу. Металлические бирки часто применяются для инвентаризации деревьев в парках, заповедниках или на городских насаждениях, где важен учет каждого отдельного дерева. Пластиковые ленты могут обозначать временные границы, например, во время проведения лесозаготовительных работ или научных исследований. Небольшие таблички могут содержать информацию о породе дерева, его возрасте, природоохранном статусе или быть частью образовательных экологических маршрутов.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Для чего нужна белая краска на деревьях

Белая краска на деревьях имеет несколько важных функций. Чаще всего ее используют для защиты стволов от солнечных ожогов и резких перепадов температур, особенно в молодых насаждениях или на открытых участках леса. Белый цвет отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев коры летом и ее растрескивание зимой. Это особенно важно для молодых деревьев с тонкой корой, которые более уязвимы к таким повреждениям.

Кроме защитной функции, белая краска может использоваться для маркировки деревьев вдоль дорог, троп или на границах лесных массивов с целью улучшения их видимости в темное время суток или при плохих погодных условиях. Это повышает безопасность передвижения людей и транспорта в лесу. Также белой краской могут обозначать деревья, которые не подлежат вырубке, например, ценные экземпляры или деревья, имеющие историческую или экологическую ценность.

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Управление экологии и природных ресурсов Львова

Управление экологии и природных ресурсов Львовского городского совета является структурным подразделением департамента природных ресурсов, строительства и развития общин. Его основная цель - реализация экологической политики города, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

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