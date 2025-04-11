Не Кировоград: как изначально назывался город Кропивницкий

Вы узнаете:
- Какие названия имел город Кропивницкий
- С каких пор Кропивницкий перестали называть Кировоградом
Кропивницкий - город, который более 90 лет существовал с советскими названиями. Большинство помнит, что несколько лет назад он назывался Кировоград, однако это было не первое название города.
Главред выяснил, какие названия были в истории Кропивницкого, в честь кого его называли тогда и сейчас.
История Кропивницкого начинается с XVIII века, когда город носил название Елисаветград. Как известно из открытых источников, происходило это название от Святой Елисаветы - мать святого Иоанна Крестителя. Под этим названием город существовал около 170 лет.
Однако после революции город был переименован в честь советского деятеля Григория Зиновьева в 1924 году. Это соответствовало тогдашней традиции называть города в честь лидеров коммунистической партии.
Второе название города не продержалось долго, ведь в 1934 году Зиновьева исключили из политической жизни СССР, поэтому бывший Зиновьевск получил название Кирово в честь другого советского деятеля Сергея Кирова.
С 1939 года название город несколько изменилось и Кирово начали называть Кировоградом. Это название продержалось вплоть до 2016 года.
Теперь город носит современное название Кропивницкий. Только в XXI веке он получил название в честь не советского, а украинского выдающегося деятеля, а именно драматурга, актера и режиссера Марка Кропивницкого.
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Что известно о Кропивницком?
Кропивницкий - город в Украине, административный центр Кропивницкой городской территориальной общины, Кропивницкого района и Кировоградской области; промышленный и культурный центр в центре страны; узел автодорог, железнодорожная станция. Численность населения по состоянию на 1 января 2024 года составляет 319 686 человек, пишет Википедия.
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