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Гонорары с шестью нулями: актер из РФ подписал контракт с агентством Голливуда

Виталий Кирсанов
11 апреля 2025, 16:23
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Юра Борисов подписал контракт с United Talent Agency.
Актер из РФ подписал контракт с агентством Голливуда
Актер из РФ подписал контракт с агентством Голливуда / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Подписание контракта дает персонального агента
  • Борисову предрекли многомиллионные гонорары

Российский 32-летний актер Юра Борисов, известный по роли в оскароносном фильме "Анора", стал клиентом крупнейшего агентства Голливуда. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что Борисов подписал контракт с United Talent Agency (UTA), которое работало с такими звездами, как Харрисон Форд, Джонни Депп, Тим Бертон, Кристофер Нолан и многими другими деятелями мирового кинематографа.

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Борисов стал первым актером, с которым связался режиссер Шон Бейкер при подготовке к съемкам своего кинохита, получившего множество наград самых престижных кинофестивалей, включая "Оскар". Сам Борисов был номинирован как "Лучший актер второго плана".

Тем временем российскому актеру уже предрекли многомиллионные гонорары, пишут росСМИ.

По словам кинокритика Давида Шнейдерова, Борисов и его коллега по фильму "Анора" Марк Эйдельштейн проложили себе дорогу в студийный Голливуд.

"Подписание контракта дает персонального агента. И агент очень тщательно следит за гонорарами. Можно говорить о том, что у Борисова и у Эйдельштейна гонорары будут порядка шести нулей", - заявил Шнейдеров.

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Что известно о Юрии Борисове

Юрий Борисов является сторонником политики Кремля. Он получил известность благодаря участию в нескольких фильмах, имевших пропагандистский характер и поддерживавших нарративы, которые активно продвигались российскими властями.

Одним из таких фильмов стал "Калашников", где Борисов сыграл одну из ключевых ролей. Этот фильм снимался на территории оккупированного Крыма. Из-за участия в подобных проектах Борисов попал в базу сайта "Миротворец".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Незаконная коммерческая деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму", – говорится о Юрии Борисове на сайте базы "Миротворец".

Относительно личной политической позиции Юрия Борисова, то он не делает публичных заявлений о ситуации в Украине или войну, развязанную Россией. Борисов, вместе с другими актерами фильма "Анора", продолжает жить и работать в России.

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