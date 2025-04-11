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Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогах

Мария Николишин
11 апреля 2025, 09:48
349
Измерение скорости будет осуществляться на 338 участках дорог.
Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогах
Патрульные будут работать с TruCAM на дорогах в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Патрульные будут работать с TruCAM на новых участках дорог уже с 11 апреля
  • Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM
  • В регионах, где продолжаются активные боевые действия, приборы временно не используются

С 11 апреля патрульные будут работать с TruCAM на 25 новых участках дорог и улиц населенных пунктов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Где применяются TruCAM

TruCAM применяются преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Это дает более высокую эффективность контроля за соблюдением скоростного режима благодаря сочетанию методов измерения.

видео дня

"Места использования определены с учетом состояния аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости", - добавили в полиции.

В то же время, в регионах, где продолжаются активные боевые действия (в частности в Донецкой и Луганской областях), приборы временно не используются.

Однако, в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM применяют на отдельных безопасных участках.

В патрульной полиции добавили, что с учетом военного положения и проведенного анализа аварийности, было добавлено 25 новых участков и внесены изменения в 10 существующих участков.

Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM. Измерение скорости будет осуществляться на 338 участках дорог.

  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция
  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция
  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция
  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция
  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция
  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция
  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция
  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция
  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция
  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция
  • Новые участки дорог с TruCAM в Украине
    Новые участки дорог с TruCAM в Украине фото: патрульная полиция

Как обозначаются места использования TruCAM

Стоит добавить, что в местах использования TruCAM устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками будут стоять на видимом месте.

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 1 мая 2025 года в Украине вступают в силу изменения, касающиеся состава автомобильного топлива. В бензин будет добавляться биоэтанол.

Также известно, что нардепы предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению транспортом (форма №083/о) и ввести электронные медицинские заключения через систему ЕСОЗ, которая будет синхронизирована с Реестром военнообязанных "Оберіг".

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Что такое Национальная полиция Украины?

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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