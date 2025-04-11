Неожиданное 'падение' цен: в Украине резко подешевел базовый продукт

Кратко:
- Перед Пасхой снизились цены на молоко
- Цена упала до 52,30 гривен
- Однако, сейчас молоко дороже, чем в прошлом году
В Украине начала снижаться цена на молоко. Об этом сообщили аналитики УКАБ.
Отмечается, что с середины февраля до середины марта цены на молоко в магазинах были высокими, однако в начале апреля стоимость одного из основных ингредиентов кулича начала падать.
Так, в начале этого месяца стоимость 900 миллилитров молока составляла 54,80 гривни. По состоянию на сегодняшний день цена упала до 52,30 гривен.
Аналитики также добавили, что в прошлом году, в середине апреля стоимость молока составляла 42 гривни за 900 миллилитров.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в Украине подешевели отечественные помидоры. Первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85-110 грн/кг.
Также украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство производителей стремятся быстро реализовать остатки урожая, поскольку качество овощей постепенно ухудшается.
Кроме того, в Госстате заявили, что в Украине стремительно растут цены на продукты питания. В частности за последний год больше всего выросли в цене яйца. Они подорожали на 44%.
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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?
Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по совершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.
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