Неожиданное 'падение' цен: в Украине резко подешевел базовый продукт

Аналитики сказали, как изменилась стоимость одного из основных ингредиентов кулича.

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Как изменились цены на молоко / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Перед Пасхой снизились цены на молоко

Цена упала до 52,30 гривен

Однако, сейчас молоко дороже, чем в прошлом году

В Украине начала снижаться цена на молоко. Об этом сообщили аналитики УКАБ.

Отмечается, что с середины февраля до середины марта цены на молоко в магазинах были высокими, однако в начале апреля стоимость одного из основных ингредиентов кулича начала падать.

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Так, в начале этого месяца стоимость 900 миллилитров молока составляла 54,80 гривни. По состоянию на сегодняшний день цена упала до 52,30 гривен.

Аналитики также добавили, что в прошлом году, в середине апреля стоимость молока составляла 42 гривни за 900 миллилитров.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине подешевели отечественные помидоры. Первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85-110 грн/кг.

Также украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство производителей стремятся быстро реализовать остатки урожая, поскольку качество овощей постепенно ухудшается.

Кроме того, в Госстате заявили, что в Украине стремительно растут цены на продукты питания. В частности за последний год больше всего выросли в цене яйца. Они подорожали на 44%.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по совершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.

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