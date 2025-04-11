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Шансы на успех выше: инструктор назвал лучшее время для сдачи экзамена по вождению

Руслана Заклинская
11 апреля 2025, 17:50
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Бывший инспектор по вождению поделился ценным советом, который может существенно повысить шансы на успешную сдачу практического экзамена.
Шансы на успех выше: инструктор назвал лучшее время для сдачи экзамена по вождению
Когда лучше идти на экзамен по вождению, чтобы его сдать / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, hsc.gov.ua

Вы узнаете:

  • Какое время является самым благоприятным для прохождения экзамена по вождению
  • Почему именно утро в выходные являются лучшими

Бывший экзаменатор по вождению поделился ценным советом, который может существенно повысить шансы на успешную сдачу практического экзамена. На основе многолетнего опыта и анализа результатов тысяч испытаний, он пришел к выводу, что существует оптимальное время для прохождения теста.

В TikTok специалист отметил, что самые высокие показатели успешного прохождения фиксируются в выходные дни, особенно утром, пишет Daily Express. По его словам, именно в эти часы люди, которые сдают экзамен, демонстрируют лучшую сосредоточенность, меньше подвергаются стрессу. В то же время дорожное движение менее интенсивное, что создает более благоприятные условия для вождения.

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"В течение многих лет я проводил тесты в разное время и в разные дни. И лучшие результаты всегда приходились на утренние часы в выходные - когда дороги еще не загружены, а сами кандидаты приходят более собранными и спокойными", - отметил он.

Однако он подчеркнул, что это не магическое решение, которое гарантирует автоматическую сдачу.

"Да, в эти часы на дорогах меньше машин, меньше стресса, и вообще кандидатам легче. Но это работает только при условии, что вы действительно готовы к экзамену", - добавил он.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Одним из ключевых факторов, на который обращает внимание экзаменатор, является взаимодействие с другими участниками дорожного движения. Во время теста придется взаимодействовать с другими водителями, а чем меньше таких взаимодействий - тем меньше шансов на ошибки. Именно поэтому, по его словам, субботнее или воскресное утро - это хороший вариант.

Впрочем, инструктор подчеркнул, что идеальное время - это не только о спокойных дорогах. Прежде всего это должен быть момент, когда вы чувствуете себя уверенно за рулем.

"Если вы все время учились во вторник в 8:00 утра, когда пробки - то, возможно, именно это время будет для вас самым удобным. Все индивидуально", - пояснил экзаменатор.

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Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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