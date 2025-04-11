Критический год: в Британии вышли с заявлением по поводу войны в Украине

Чиновник подчеркнул, что все должны переосмыслить, чем они могут помочь Украине.

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В Британии убеждены, что 2025 год станет критическим для Украины и ее союзников в войне / Коллаж: Главред, фото: US Army, x.com/JohnHealey_MP

Что сказал Гилли:

Британия выделяет Украине новый пакет помощи

2025 год станет критическим для войны в Украине

В рамках пакета помощи Британия будет финансировать ремонт военной техники

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о критическом годе в войне на фоне объявления о новом пакете помощи Украине. Об этом пишет издание Sky News.

Гилли отметил, что задачей министров обороны является срочная доставка военной помощи в руки украинских военных. В частности Великобритания пообещает выделить еще миллиарды на все необходимое для ВСУ.

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Пока же Великобритания выделяет 350 миллионов фунтов стерлингов, как часть более широкого пакета помощи на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов. За эти средства будут укреплены британско-украинские промышленные связи, а также Киев получит больше вооружений.

В частности Украина получит радары, противотанковые мины, сотни тысяч дронов, а также в пакете выделено финансирование на ремонт тысяч единиц украинской военной техники.

"2025 год - критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире", - отметил министр обороны Британии.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

Ранее также сообщалось, что Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.

Накануне стало известно, что Норвегия выделяет 4 млрд норвежских крон (около 332 млн евро) в виде грантов на "чешскую инициативу" для закупки артиллерийских боеприпасов в 2025 году.

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Кто такой Джон Гилли? Джон Гилли - британский политик, который занимает должность государственного секретаря по вопросам обороны с июля 2024 года. Член Лейбористской партии, бывший член парламента от Роумарш и Конисбро, ранее Вентворт и Вентворт и Дирн с 1997 года, пишет Википедия.

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