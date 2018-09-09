Почти 150 мировых звезд культуры призвали к бойкоту Евровидения-2019 в Израиле

Евровидение 2019 предложили перенести в другую страну / Фото: eurovision.tv

140 деятелей искусства и культуры из разных стран мира призвали бойкотировать "Евровидение-2019", если оно пройдет в Израиле. Причина – "грубое нарушение прав человека в Палестине", которое длится уже несколько десятилетий.

Среди подписантов петиции – победитель конкурса 1994 года Чарльз Макгеттиган из Ирландии, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, датский режиссер Нильс Вест, американская актриса Алия Шавкат, британский композитор и продюсер Брайан Ино и несколько бывших участников "Евровидения".

"Пока палестинцы не могут пользоваться свободой, справедливостью и равными правами, не должно быть никаких "обычных дел" с государством, отказывающим им в реализации основных прав", – говорится в их обращении, которое разместила на своем сайте британское издание The Guardian.

Читайте такжеУкраина отказалась участвовать в детском ЕвровиденииПо их мнению, конкурс следует перенести в другую страну, где "меньшее число нарушений прав человека".

Уже через несколько дней после победы Нетты Барзилай израильская армия "убила 62 невооруженных палестинских протестующих в секторе Газа, в том числе шестерых детей, сотни человек были ранены".

Ранее Евровидение-2019 уже оказывалось под угрозой срыва из-за проблем с деньгами. Тогда сообщалось, что если Израиль не сможет принять конкурс у себя, мероприятие пройдет на Кипре.