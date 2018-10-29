Евровидение-2019: стал известен девиз конкурса

Организаторы мероприятия назвали слоган "впечатляющим".
64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет под девизом "Позволь себе мечтать".
Об этом организаторы сообщили на официальной странице конкурса в Twitter.
Организаторы мероприятия назвали слоган "впечатляющим". По замыслу авторов, он подчеркивает единство и разнообразие континента.
Dare to Dream! That's the slogan for the 2019 @Eurovision Song Contest in @TelAviv#esc2019#escpic.twitter.com/VkMCVbKvMm— KAN Eurovision Israel ?? (@kaneurovision) 28 October 2018
"Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на "Евровидении", будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать", - отметил руководитель проекта Йон Ола Санд.
Напомним, стали известны город и дата проведения Евровидения-2019.
Ранее стало известно, что Болгария впервые отказалась участвовать в "Евровидении-2019": названа причина.