Евровидение-2019: стал известен девиз конкурса

Организаторы конкурса определились с лозунгом / Фото: eurovision.tv

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет под девизом "Позволь себе мечтать".

Об этом организаторы сообщили на официальной странице конкурса в Twitter.

Организаторы мероприятия назвали слоган "впечатляющим". По замыслу авторов, он подчеркивает единство и разнообразие континента.

"Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на "Евровидении", будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать", - отметил руководитель проекта Йон Ола Санд.

Напомним, стали известны город и дата проведения Евровидения-2019.

Ранее стало известно, что Болгария впервые отказалась участвовать в "Евровидении-2019": названа причина.