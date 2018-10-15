Болгария впервые отказалась участвовать в "Евровидении-2019": названа причина

"Евровидение-2019" / eurovision.tv

Болгария отказалась участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2019" из соображений экономии.

Об этом сообщает "360" со ссылкой на болгарский национальный телеканал БНТ.

Такое решение телеканал-организатор принял в связи с сокращением бюджетных расходов.

В 2017 году Кристиан Костов, выступавший за Болгарию, занял на конкурсе второе место. Болгария участвовала в "Евровидении" ежегодно с 2005 года.

В этом году в Португалии победительницей "Евровидения" стала израильтянка Нетта Барзилай, поэтому конкурс 2019 года пройдет в Израиле (в Тель-Авиве).

Ранее 140 деятелей искусства и культуры из разных стран мира призвали бойкотировать "Евровидение-2019", если оно пройдет в Израиле. Причина - "грубое нарушение прав человека в Палестине".

Среди подписантов петиции - победитель конкурса 1994 года Чарльз Макгеттиган из Ирландии, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, датский режиссер Нильс Вест, американская актриса Алия Шавкат, британский композитор и продюсер Брайан Ино, а также несколько бывших участников "Евровидения".