Melovin на Евровидении-2018: последнее место от жюри и седьмое от зрителей

12 мая завершился 63-й международный песенный конкурс Евровидение-2018. Украину представлял Melovin с песней "Under The Ladder".

От профессиональных членов жюри 25 стран-участниц Melovin получил оценки лишь от Азербайджана – 6 баллов, и Молдовы – 5 баллов.

Интересно, что все остальные страны, в том числе и Россия, оценили выступление Melovin в 0 баллов.

Таким образом, Melovin от членов жюри получил лишь 11 баллов (6 - Азербайджан, 5- Молдова). Однако помогло подняться с последнего места голосование зрителей - они отдали исполнителю 119 баллов, таким образом украинец оказался на 17 месте из возможных 26. Наибольшее количество баллов - 12 Melovin присудили польские, чешские и белорусские зрители, а Молдова отдала Меловину 10 баллов. Зрители сразу четырех стран оценили выступление Украины на 8 баллов - Италия, Россия, Азербаджан и Грузия. 7 баллов мы получили от Израиля и Черногории, а 5 - от Сан-Марино. Телезрители во Франции, Португалии, Македонии и Армении отдали Melovin по 4 балла. Также Украина получила 3 балла зрительских симпатий из Латвии, 2 - из Кипра и 1 - из Болгарии.

В результате голосов членов жюри и оценок, которые выставили страны-конкурсанты, победителем Евровидения-2018 стала конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай.

Так выглядят финальные результаты голосования на Евровидении-2018.