Евровидение-2019: стал известен порядок выступления участников нацотбора

16 конкурсантов будут бороться за право представить Украину в Израиле.
22 января прошла традиционная жеребьевка Национального отбора претендентов на участие в Евровидении-2019.
16 участников песенного конкурса, которые будут бороться за право представить Украину в Израиле, по очереди тянули жребий, чтобы определить, кто из них попадет в первый полуфинал нацотбора, а кто во второй.
Также участников разделили на две группы по 8 исполнителей.
В первом полуфинале 9 февраля выступят:
1. The Hypnotunez
2. Letay
3. Vera Kekelia
4. TseSho
5. Yuko
6. Maruv
7. Brunettes Shoot Blondes
8. Bahroma
Во втором полуфинале 16 февраля будут соревноваться:
1. Ivan Navi
2. Anna Maria
3. Kazka
4. Kira Mazur
5. Laud
6. Khayat
7. Braii
8. Freedom Jazz
The allocation draw of #Vidbir2019:— UA:Eurovision ?? (@uapbc) 22 января 2019 г.
Semifinal 1:
1. The Hypnotunez
2. Letay
3. Vera Kekelia
4. TseSho
5. YUKO
6. MARUV
7. Brunettes Shoot Blondes
8. BAHROMA
Semifinal 2:
1. Ivan NAVI
2. ANNA MARIA
3. KAZKA
4. Kira Mazur
5. LAUD
6. Khayat
7. Braii
8. Freedom Jazz pic.twitter.com/HXEU0RdMW8
Полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Напомним, что украинского претендента на Евровидение обвинили в плагиате.
Ранее Tayanna отказалась участвовать в нацотборе на Евровидение-2019.