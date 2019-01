Евровидение-2019: стал известен порядок выступления участников нацотбора

The allocation draw of #Vidbir2019:



Semifinal 1:



1. The Hypnotunez

2. Letay

3. Vera Kekelia

4. TseSho

5. YUKO

6. MARUV

7. Brunettes Shoot Blondes

8. BAHROMA



Semifinal 2:



1. Ivan NAVI

2. ANNA MARIA

3. KAZKA

4. Kira Mazur

5. LAUD

6. Khayat

7. Braii

8. Freedom Jazz pic.twitter.com/HXEU0RdMW8