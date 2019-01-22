Евровидение-2019: стал известен порядок выступления участников нацотбора

16 участников будут бороться в нацотборе Евровидения / https://twitter.com/uapbc

22 января прошла традиционная жеребьевка Национального отбора претендентов на участие в Евровидении-2019.

16 участников песенного конкурса, которые будут бороться за право представить Украину в Израиле, по очереди тянули жребий, чтобы определить, кто из них попадет в первый полуфинал нацотбора, а кто во второй.

Также участников разделили на две группы по 8 исполнителей.

В первом полуфинале 9 февраля выступят:

1. The Hypnotunez

2. Letay

3. Vera Kekelia

4. TseSho

5. Yuko

6. Maruv

7. Brunettes Shoot Blondes

8. Bahroma

Во втором полуфинале 16 февраля будут соревноваться:

1. Ivan Navi

2. Anna Maria

3. Kazka

4. Kira Mazur

5. Laud

6. Khayat

7. Braii

8. Freedom Jazz

The allocation draw of #Vidbir2019:



Semifinal 1:



1. The Hypnotunez

2. Letay

3. Vera Kekelia

4. TseSho

5. YUKO

6. MARUV

7. Brunettes Shoot Blondes

8. BAHROMA



Semifinal 2:



1. Ivan NAVI

2. ANNA MARIA

3. KAZKA

4. Kira Mazur

5. LAUD

6. Khayat

7. Braii

8. Freedom Jazz pic.twitter.com/HXEU0RdMW8 — UA:Eurovision ?? (@uapbc) 22 января 2019 г.

Полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Напомним, что украинского претендента на Евровидение обвинили в плагиате.

Ранее Tayanna отказалась участвовать в нацотборе на Евровидение-2019.