"Шлак" и "полный колхоз": украинского претендента на Евровидение обвинили в плагиате

Ivan Navi обвинили в плагиате / Скриншот

Одного из участников украинского национального отбора на Евровидение 2019 – певца Ivan NAVI – пользователи обвинили в плагиате.

Для Нацотбора артист презентовал песню "All For The Love". Однако на исполнителя практически сразу посыпались обвинения в плагиате Джастина Тимберлейка с его песней "Can't Stop the Feeling".

Помимо обвинения в плагиате звучали и возмущенные комментарии относительно качества самого трека: многие посчитали песню слабой и проходной.

В комментарии на YouTube люди пишут: "Ну это же очередной плагиат", "Что за Тимберлейк?", "Ничем не выделяющаяся штамповка. Еще и плагиат на Тимберлейка", "Песня похожа на песню Джастина Тимберлейка – это во-первых, а во-вторых, это даже в финал нацотбора не пройдет, очень слабо, разве что на радио крутить эту песню, это еще ладно, а на Евровидении это точно промах".

Также пользователи отмечают: "Дешевая пародия на Тимберлейка. Харизма либо есть, либо нет, и копирование какого-то другого артиста не поможет в победе на конкурсе. Кажется, далеко не все нынешние финалисты отбора вообще осознают, что такое конкурсная песня", "Попытки закосить под что-то – это всегда проигрышный вариант. Тем более, когда не знаешь хорошо языка, на котором поешь. Для англоязычных слушателей это звучит, как полный колхоз. В целом, очень скучно и посредственно. На Евровидении такого было в конце списка вагон и маленькая тележка. Пролет".

