Группа YUKO презентовала песню для нацотбора Евровидение-2019

YUKO

Группа YUKO, которая считается одним из фаворитов национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019, презентовала новую композицию, написанную специально для участия в нацотборе.

Песня под названием "Галина гуляла" совмещает традиционные для YUKO электронику и этнические мотивы.

Музыканты отметили, что решили не создавать песню специально под Евровидение, а также не использовать английский язык, поскольку это сильно ударит по самобытности музыки, а также перечеркнет аутентичность фольклорного текста.

"Верим, что только с музыкой, созданной без мыслей о формате, возможно добиться наивысших результатов", - отметили YUKO.

Ранее группа вошла в список 16 участников, которые будут сражаться за победу в национальном отборе на песенный конкурс от Украины.

Проект YUKO издается на лейбле Ивана Дорна Masterskaya. В марте 2017 года они выпустили дебютный EP, удачно скрестив электронное звучание с фольклерными мотивами, а год спустя свет увидели дебютный лонгплей Ditch и мини-альбом Schebetuha.

Участники дуэта познакомились на шоу "Голос краины", где попали в команду Дорна.

Как сообщалось ранее, полуфинал национального отбора на Евровидение-2016 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.