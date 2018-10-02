Tayanna впервые рассекретила отца ребенка, и рассказала о романе с женатым продюсером

Tayanna рассказала об отце своего сына / https://karavan.ua

Украинская певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, впервые рассказала о романе с известным женатым продюсером Дмитрием Климашенко.

Об истории отношений с Климашенко певица поделилась в интервью изданию "Караван историй". По словам Tayanna, чувства вспыхнули, когда они работали над проектом "Горячий шоколад".

"Наша любовь к музыке и творчеству в определенный момент переросла в настоящие чувства друг к другу. Мне было восемнадцать лет, мы работали бок о бок по двадцать четыре часа в сутки. Мы написали много песен, в том числе для самых известных исполнителей – Ани Лорак, Тины Кароль и других. Совершенно естественно, что мы сблизились", - отметила певица.

Климашенко с 17 лет был женат, однако, этоему не мешало заводить новые отношения.

"Дима – цыган, а у них допустимо многоженство. С его женой Аникой мы прекрасно общались, можно сказать, дружили. Я ее очень уважаю, прислушивалась к ее советам, в том числе кулинарным. Аника невероятно мудрая женщина, и она относилась к нашему союзу с Димой с точки зрения цыганских традиций. Сейчас, когда я уже в ее годах, понимаю, что ей все-таки было обидно и неприятно, что у мужа была другая женщина. Но она никогда этого не показывала. Недавно я позвонила Анике и попросила прощения", - рассказала Татьяна.

Однако их отношения не имели продолжения – певица мечтала о замужестве, хотела ребенка, но не могла увести Диму из семьи.

"И я приняла решение порвать с Димой. А он, в свою очередь, не смирился с моим решением и выгнал меня из группы, заблокировал все мои выступления, да еще потребовал заплатить неустойку по контракту – пятьдесят тысяч долларов, хотя посвященные прекрасно знали, что мой вклад в проект несоразмерен вознаграждению и что по-настоящему я Диме ничего не должна", - рассказал певица.

Tayanna утверждат, что отцом ее ребенка является музыкант Егор, который моложе ее на восемь лет, а не Климашенко, как писала желтая пресса. Однако с отцом ребенка певица разошлась.

"Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась. У него другое отношение к жизни, он еще хочет пожить для себя, все попробовать", - поделилась артистка.

Таянна с сыном / https://karavan.ua

Ранее Tayanna позировала в прозрачной блузке на голое тело.