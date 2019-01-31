В сеть попала пиратская версия трека Kazka для нацотбора Евровидения

Группа Kazka перенесла премьеру песни на 10 часов вечера / https://www.instagram.com/kazka.band/

Пиратскую версию песни известной украинской группы Kazka Apart, которую коллектив подготовил для нацотбора Евровидения-2019, неизвестные слили в сеть.

За считанные часы до премьеры на официальном YouTube-канале, трек появился на канале пользователя Евгения Иващенко.

На своей странице в Instagram музыканты призвали дождаться премьеры, и обьявили время релиза.

"Друзья! К сожалению, за считанные часы до официальной премьеры в сети появилась пиратская версия записи Apart. Релиз состоится сегодня в 22:00. Призываем, дождитесь премьеры, слушайте качественный контент", - написали участники коллектива.

Пользователям видеохостинга не терпелось услышать конкурсную песню группы, и успели поделиться своими первыми впечатлениями.

"Очень скучно! Даже если в оригинале будет чуть ровнее по звуку, песня очень посредственная. Maruv в этом году однозначный победитель!﻿", - считает Юлия Боюн.

"Мне нравится. Особенно эта вставка в конце, на украинском языке", - написала Катя Кот.

"Прекрасная песня, буду голосовать за Kazka-у﻿", - отметил Владимир Пешков.

"Мало вокала. Зря они эту песню выбрали. Скучная", - заявила Маргарита Норкина.

Ранее "Главред" собрал все песни участников Нацотбора на Евровидение-2019.