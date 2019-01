В сеть попала пиратская версия трека Kazka для нацотбора Евровидения

Друзі! ??На жаль, за лічені години до офіційної прем‘єри у мережі з‘явилась піратська версія запису Apart. Реліз відбудеться сьогодні о 22 годині. Закликаємо, дочекайтесь прем‘єри, споживайте якісний контент.

