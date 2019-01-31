В сеть попала пиратская версия трека Kazka для нацотбора Евровидения

За пару часов до премьеры на официальном канале хакеры слили песню в YouTube.
Пиратскую версию песни известной украинской группы Kazka Apart, которую коллектив подготовил для нацотбора Евровидения-2019, неизвестные слили в сеть.
За считанные часы до премьеры на официальном YouTube-канале, трек появился на канале пользователя Евгения Иващенко.
На своей странице в Instagram музыканты призвали дождаться премьеры, и обьявили время релиза.
"Друзья! К сожалению, за считанные часы до официальной премьеры в сети появилась пиратская версия записи Apart. Релиз состоится сегодня в 22:00. Призываем, дождитесь премьеры, слушайте качественный контент", - написали участники коллектива.
Пользователям видеохостинга не терпелось услышать конкурсную песню группы, и успели поделиться своими первыми впечатлениями.
"Очень скучно! Даже если в оригинале будет чуть ровнее по звуку, песня очень посредственная. Maruv в этом году однозначный победитель!", - считает Юлия Боюн.
"Мне нравится. Особенно эта вставка в конце, на украинском языке", - написала Катя Кот.
"Прекрасная песня, буду голосовать за Kazka-у", - отметил Владимир Пешков.
"Мало вокала. Зря они эту песню выбрали. Скучная", - заявила Маргарита Норкина.
Ранее "Главред" собрал все песни участников Нацотбора на Евровидение-2019.