Нацотбор на Евровидение-2019: песни участников

Уже 9 февраля состоится первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2019. 16 участников песенного конкурса будут бороться за право представить Украину в Израиле 14 мая.

Нацотбор разделен на два полуфинала, в каждом по 8 участников, которые будут вживую исполнять свои авторские песни.

13 из 16 конкурсантов представили свои конкурсные песни, остальные три держат интригу.

В первом полуфинале 9 февраля выступят:

1. The Hypnotunez - Hey

Посоревнуется с 15-ю участниками за право представлять Украину на Евровидении-2019 группа The Hypnotunez с песней Hey. Англоязычный трек содержит в семе гремучую смесь джаза, свинга и рокерского настроя.

2. Letay – "Мила моя"

После перерыва попытается забрать билет на Евровидение Letay - харьковский музыкант Илья Резников, который в 2017 году участвовал в полуфинале. На этот раз он решил покорять публику с украиноязычной песней "Мила моя".

3. Vera Kekelia – Wow!

Сепурфиналиста "Голоса страны-7" впервые будет пробовать свои силы на нацотборе с песней, написанной для нее ее супругом, певцом Романом Дудой.

4. "ЦеШо"/TseSho - Hate

Театрально-музыкальный проект режиссера, основателя и художественного руководителя групп ДахаБраха, фрик-кабаре Dakh Daughters Влада Троицкого "ЦеШо" презентовал саркастический трек Hate, в котором есть строки "ненавижу Евровидение".

5. Yuko – Galyna Gyliala

Yuko - украинская группа, соединяющая в своем творчестве фольклор и современную музыку. Для нацотбора они выбрали песню на украинском языке Galyna Gyliala из своего второго альбома Dura.

6. Maruv – For You

Фаворит нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) подняла ажиотаж в сети своим треком For You, и пикантными кадрами: артистка на видео предстала в дерзком и сексуальном наряде. Артистка пришла на смену Tayanna, которая шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе.

7. Brunettes Shoot Blondes - Houston

Украинская группа Brunettes Shoot Blondes представила новую песню Houston, с которой они выступят на нацотборе на Евровидение-2019. Участники коллектива создали необычный инструмент-"гибрид": они взяли старый рояль 19 века, и поместили в него 20 музыкальных инструментов. Артисты играли в 4 руки, просто нажимая на клавиши – каждая из них отвечает за инструмент: от бубна до органа.

8. Bahroma – "Назавжди-Навсегда"

Попытать удачу во второй раз решилась группа Bahroma с украиноязычной песней "Назавжди-Навсегда". Как утверждают участники, это история любви без границ, которая будет близка каждому.

Во втором полуфинале 16 февраля будут соревноваться:

1. Ivan Navi - All For The Love

Впервые участвует в нацотборе Ivan Navi – певец выбрал англоязычный трек All For The Love. В сети уже сравнили композицию с песней Джастина Тимберлейка Can`t Stop the Feeling.

2. Anna Maria - My Road

Украинские певицы, сестры-близняшки Anna Maria еще в декабре 2018 года представили песню на английском языке для нацотбора под названием My Road.

3. Kazka – Apart

Артисты пока только подогревают интерес публики к себе, и огласили лишь название трека, с которым выступят на нацотборе – Apart.

4. Kira Mazur – "Дихати"

Неординарная исполнительница Kira Mazur будет бороться за право представлять Украину в Израиле с песней на украинском языке "Дихати".

5. Laud - ?

6. Khayat - Ever

Певец Адо (Андрей) Хаят представит на сцене нацотбора на Евровидение песню Ever. Артист является подопечным лейбла Masterskaya, однако в активе имеет только две авторских песни - "Devochka" и "Ясно".

7. Braii - Maybe

Альтернативная киевская группа Braii с песней Maybe будет покорять сцену нацотбора Евровидения. Трек является первым синглом студийной пластинки, которая выйдет уже в марте.

8. Freedom Jazz - ?

Пока что держат в секрете свои конкурсные песни три участника второго полуфинала Kazka, Laud и Freedom Jazz.

Напомним, полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Также стал известен порядок выступления участников нацотбора.