Нацотбор на Евровидение-2019: песни участников

Свои композиции представили уже 13 из 16 конкурсантов.
Уже 9 февраля состоится первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2019. 16 участников песенного конкурса будут бороться за право представить Украину в Израиле 14 мая.
Нацотбор разделен на два полуфинала, в каждом по 8 участников, которые будут вживую исполнять свои авторские песни.
13 из 16 конкурсантов представили свои конкурсные песни, остальные три держат интригу.
В первом полуфинале 9 февраля выступят:
1. The Hypnotunez - Hey
Посоревнуется с 15-ю участниками за право представлять Украину на Евровидении-2019 группа The Hypnotunez с песней Hey. Англоязычный трек содержит в семе гремучую смесь джаза, свинга и рокерского настроя.
2. Letay – "Мила моя"
После перерыва попытается забрать билет на Евровидение Letay - харьковский музыкант Илья Резников, который в 2017 году участвовал в полуфинале. На этот раз он решил покорять публику с украиноязычной песней "Мила моя".
3. Vera Kekelia – Wow!
Сепурфиналиста "Голоса страны-7" впервые будет пробовать свои силы на нацотборе с песней, написанной для нее ее супругом, певцом Романом Дудой.
4. "ЦеШо"/TseSho - Hate
Театрально-музыкальный проект режиссера, основателя и художественного руководителя групп ДахаБраха, фрик-кабаре Dakh Daughters Влада Троицкого "ЦеШо" презентовал саркастический трек Hate, в котором есть строки "ненавижу Евровидение".
5. Yuko – Galyna Gyliala
Yuko - украинская группа, соединяющая в своем творчестве фольклор и современную музыку. Для нацотбора они выбрали песню на украинском языке Galyna Gyliala из своего второго альбома Dura.
6. Maruv – For You
Фаворит нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) подняла ажиотаж в сети своим треком For You, и пикантными кадрами: артистка на видео предстала в дерзком и сексуальном наряде. Артистка пришла на смену Tayanna, которая шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе.
7. Brunettes Shoot Blondes - Houston
Украинская группа Brunettes Shoot Blondes представила новую песню Houston, с которой они выступят на нацотборе на Евровидение-2019. Участники коллектива создали необычный инструмент-"гибрид": они взяли старый рояль 19 века, и поместили в него 20 музыкальных инструментов. Артисты играли в 4 руки, просто нажимая на клавиши – каждая из них отвечает за инструмент: от бубна до органа.
8. Bahroma – "Назавжди-Навсегда"
Попытать удачу во второй раз решилась группа Bahroma с украиноязычной песней "Назавжди-Навсегда". Как утверждают участники, это история любви без границ, которая будет близка каждому.
Во втором полуфинале 16 февраля будут соревноваться:
1. Ivan Navi - All For The Love
Впервые участвует в нацотборе Ivan Navi – певец выбрал англоязычный трек All For The Love. В сети уже сравнили композицию с песней Джастина Тимберлейка Can`t Stop the Feeling.
2. Anna Maria - My Road
Украинские певицы, сестры-близняшки Anna Maria еще в декабре 2018 года представили песню на английском языке для нацотбора под названием My Road.
3. Kazka – Apart
Артисты пока только подогревают интерес публики к себе, и огласили лишь название трека, с которым выступят на нацотборе – Apart.
4. Kira Mazur – "Дихати"
Неординарная исполнительница Kira Mazur будет бороться за право представлять Украину в Израиле с песней на украинском языке "Дихати".
5. Laud - ?
6. Khayat - Ever
Певец Адо (Андрей) Хаят представит на сцене нацотбора на Евровидение песню Ever. Артист является подопечным лейбла Masterskaya, однако в активе имеет только две авторских песни - "Devochka" и "Ясно".
7. Braii - Maybe
Альтернативная киевская группа Braii с песней Maybe будет покорять сцену нацотбора Евровидения. Трек является первым синглом студийной пластинки, которая выйдет уже в марте.
8. Freedom Jazz - ?
Пока что держат в секрете свои конкурсные песни три участника второго полуфинала Kazka, Laud и Freedom Jazz.
Напомним, полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Также стал известен порядок выступления участников нацотбора.