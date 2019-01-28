Евровидение-2019: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

На Евровидении-2019 Украина выступит в первом полуфинале / eurovision.tv

В понедельник, 28 января, в израильском Тель-Авиве прошла жеребьевка полуфинальной стадии международного песенного конкурса Евровидение-2019.

В результате жеребьевки стало известно, что Украина выступит предпоследней в первом полуфинале конкурса (запланирован на 14 мая), говорится на сайте Евровидения.

Соперниками нашей страны стали Словения, Беларусь, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша, Венгрия, Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия и Греция.

На Евровидении-2019 Украина выступит в первом полуфинале / eurovision.tv

Российская Федерация попала во второй полуфинал Евровидения-2019 (запланирован на 16 мая).

На Евровидении-2019 РФ выступит во втором полуфинале / eurovision.tv

Напомним, финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.