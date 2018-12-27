Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине: назван состав жюри, даты полуфиналов и финала

Евровидение 2019 / Фото: eurovision.tv

В Украине во время национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2019 в жюри будут победительница Евровидения-2016 певица Джамала (Сусана Джамаладинова), исполнитель Андрей Данилко (выступает в образе Верки Сердючки) и композитор, основатель группы The Maneken Евгений Филатов.

Полуфиналы нацотбора на Евровидение-2019 состоятся 9 и 16 февраля, а финал — 23 февраля, в прямом эфире их одновременно покажут два телеканала — UA:Перший и СТБ, говорится на сайте канала UA:Перший.

"Телеканалы... закончили прием заявок от артистов и музыкальных коллективов, которые стремятся представить Украину на... конкурсе Евровидение-2019... победители первого этапа национального отбора — всеукраинского предварительного отбора — будут объявлены на сайтах телеканалов... не позднее 20 января", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине в жюри национального отбора на Евровидение-2018 были Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов, в нацотборе победил Константин Бочаров (Melovin).

Финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а Melovin занял 17-е место из 26 возможных.