Евровидение-2018

Место проведения песенного конкурса

Благодаря победе Салвадора Собрала на "Евровидении-2017" с песней "Amar pelos dois", конкурс будет принимать страна-победительница — Португалия. Организацией конкурса будет заниматься "Радио и телевидение Португалии" (RTP).

26 июля 2017 года ЕВС объявил, что место проведения "Евровидения-2018" станет Лиссабон, в этот же день были объявлены и даты проведения конкурса — 8, 10 и 12 мая 2018 года.

Дата проведения конкурса

Первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

Официальный саундтрек "Евровидения-2018"

Автором композиции стал Луис Фигейредо, который делал аранжировку победной песни Сальвадора Собрала. Вариант Фигейредо представители вещателя Португалии RTP выбрали из шести других предложенных композиций разных авторов, которым предложили создать уникальную композицию, которая соединила бы в себе все черты саундтреков для медиа-платформ.

Официальный трейлер "Евровидения-2018"

В официальном ролике песенного конкурса представлены самые яркие моменты и номера в истории шоу.

Так, в ролике появляются не только победитель конкурса в 2012 году Лорин, в 2014 году Кончита Вурст, в 2017 Салвадор Собрал, но и Мария Яремчук и Джамала.

Напомним, Мария Яремчук представила Украину на "Евровидении" в 2014 году с песней "Tick-Tock", и заняла 6 место.

Формат

Изменения в правилах

По новым правилам, которые ввел Европейский вещательный союз, страны-участницы не имеют право выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. Также телеканал-организатор обязан организовать выступление всех конкурсантов вживую на сцене.

По новым правилам телеканал-организатор должен соблюдать все сроки, установленные ЕВС. При нарушении сроков, ЕВС имеет право передать конкурс другой стране.

Изменения правил коснулись и национальных жюри. Члены жюри должны голосовать полностью независимо, справедливо, объективно и используя свои профессиональные навыки. Член жюри не должен быть связан с участником или с автором песни.

Ведущие

8 января 2018 года португальский вещатель RTP объявил состав ведущих конкурса. Ими стали Катарина Фуртадо, Даниэла Руа, Сильвия Альберто и Филомена Каутела.

Логотип и слоган

7 ноября 2017 года RTP на специальной пресс-конференции представили логотип и слоган конкурса. Португалия всегда объединяла Европу через океан, а 500 лет назад Лиссабон был центром многих морских маршрутов в мире, поэтому темой для конкурса стала морская концепция. Команда разработчиков представила тринадцать вариантов логотипа, основанных на различных формах морской жизни. Основным логотипом стала стилизованная раковина. Слоган конкурса — "All Aboard!" (рус. "Все на борт!").

Участники "Евровидения-2018"

7 ноября 2017 года было объявлено, что в конкурсе песни Евровидение 2018 примут участие 42 страны. Позднее к участникам присоединилась Македония.

В этом году на конкурс вернется Россия. Отказались от участия в Евровидении 2018: Турция, Словакия, Андорра, Монако, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Люксембург, Косово. Во второй раз на сцене Евровидения зрители увидят триумфатора конкурса в 2009 году - Александра Рыбака (Норвегия). Также от Нидерландов выступит Waylon, который в составе группы "The Common Linets" занял 2 место на Евровидении 2014.

Австралия продолжает участие в конкурсе, получив специальное разрешение от организационного комитета.

Участники "Евровидения-2018" в первом полуфинале, ставки букмекеров

Порядок выступления музыкантов в двух полуфиналах продюсеры определили с целью создать более захватывающее телевизионное шоу. Такую практику ввели в 2013 году.

Первый отборочный полуфинал конкурса пройдет в Лиссабоне 8 мая. В нем заявлены участники из 19 стран. Согласно результатам жеребьевки, они выступят в таком порядке:

1. Азербайджан - Айсель Мамедова "X My Heart"

2. Исландия - Ари Оулавссон "Our Choice"

3. Албания - Евгент Бушпепа "Mall"

4. Бельгия - Сеннек "A Matter of Time"

5. Чехия - Миколас Йозеф "Lie to Me"

6. Литва - Ева Засимаускайте "When We're Old"

7. Израиль - Нетта Барзилай "Toy"

8. Белоруссия - Alekseev "Forever"

9. Эстония - Элина Нечаева "La Forza"

10. Болгария – Equinox "Bones"

11. Македония - Eye Cue "Lost and Found"

12. Хорватия - Франка "Crazy"

13. Австрия - Сезар Семпсон "Nobody But You"

14. Греция - Джанна Терзи "Oneiro Mou"

15. Финляндия - Саара Аалто "Monsters"

16. Армения - Севак Ханагян "Qami"

17. Швейцария - Zibbz "Stones"

18. Ирландия - Райан О'Шонесси "Together"

19. Кипр - Элени Фурейра "Fuego"

В финал Евровидения 2018 смогут пройти только 10 участников, набравших наибольшее количество голосов. Букмекеры уже дали прогноз, кто попадет в десятку финалистов. По сводным данным нескольких букмекерских компаний, наибольшие шансы у Израиля, Чехии, Эстонии, Греции, Болгарии, Бельгии, Кипра, Австрии, Армении и Азербайджана.

Участники "Евровидения-2018" во втором полуфинале, ставки букмекеров

Представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров) во втором полуфинале 10 мая выступит последним – 18. 24 февраля 2018 года в финале Национального отбора Melovin занял первое место, с результатом 11 баллов (5 от судей и 6 от зрителей). Таким образом, он стал представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне.

Букмекеры артисту от Украины прогнозируют выход в финал Евровидения.

Порядок выступления конкурсантов во втором полуфинале:

1. Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song"

2. Румыния - The Humans "Goodbye"

3. Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"

4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"

5. Дания - Расмуссен "Higher Ground"

6. Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"

7. Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"

8. Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"

9. Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"

10. Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"

11. Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"

12. Мальта - Кристабель "Taboo"

13. Венгрия - AWS "Viszlát nyár"

14. Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"

15. Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"

16. Черногория - Ваня Радованович "Inje"

17. Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"

18. Украина - Melovin "Under the Ladder"

По прогнозам букмекеров, в десятке лучших второго полуфинала Евровидения 2018 окажутся Швеция, Австралия, Украина, Норвегия, Нидерланды, Польша, Молдова, Дания, Россия, Латвия.

Финал "Евровидения-2018", ставки букмекеров на победителя

Кроме 20 лучших участников по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале Евровидения 2018 выступит участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":

1. Великобритания - SuRie "Storm"

2. Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"

3. Испания - Альфред & Амайя "Tu canción"

4. Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente"

5. Франция - Madame Monsieur "Mercy"

Букмекеры прогнозируют высокие шансы на победу израильской исполнительнице Нетте Барзилай с песней "Toy" ("игрушка", -англ.).

Второе место в букмекерской таблице занял представитель Чехии Миколас Джозеф с песней "Lie to Me".

На третьей позиции, по прогнозам букмекеров, располагается Эстония, от которой выступит Элина Нечаева с песней "La Forza".

Представителю от Украины на данный момент букмекеры пророчат 20 место. Представителю от России Юлии Самойловой прогнозируют 24 место.

Трансляция конкурса в Украине

Впервые за всю историю Евровидения в Украине, трансляция песенного конкурса состоится одновременно на 2 телеканалах - телеканал СТБ и UA: Первый. Комментатором на СТБ будет известный телеведущий Сергей Притула, на UA: Первый – Тимур Мирошниченко.