Евровидение-2019: букмекеры дали свежий прогноз по Украине

Букмекеры Евровидения-2019 пророчат Украине место в десятке / Фото: eurovision.tv

Букмекеры дали новый прогноз на 64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

По информации Eurovisionworld, первое место прогнозируют представителю России Сергею Лазареву, на втором месте расположилась Швеция. В тройку лидеров вошла Италия.

Украина, которой еще в начале февраля пророчили место в тройке лидеров, сразу за Россией и Швецией, заняла 9 место.

Отметим, что прогнозы букмекеров нельзя считать объективными – Украина еще не определилась с участником песенного конкурса. Победителя нацотбора будут выбирать 23 февраля.

По прогнозам букмекеров, Украина займет 9 место / https://eurovisionworld.com/odds/eurovision

Ранее стали известны имена всех участников финала нацотбора на Евровидение-2019.