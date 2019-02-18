Евровидение-2019: букмекеры дали свежий прогноз по Украине

Украине, которая еще не выбрала представителя на песенном конкурсе, пророчат 9 место.
Букмекеры дали новый прогноз на 64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
По информации Eurovisionworld, первое место прогнозируют представителю России Сергею Лазареву, на втором месте расположилась Швеция. В тройку лидеров вошла Италия.
Украина, которой еще в начале февраля пророчили место в тройке лидеров, сразу за Россией и Швецией, заняла 9 место.
Отметим, что прогнозы букмекеров нельзя считать объективными – Украина еще не определилась с участником песенного конкурса. Победителя нацотбора будут выбирать 23 февраля.
Ранее стали известны имена всех участников финала нацотбора на Евровидение-2019.