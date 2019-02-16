Финал национального отбора на Евровидение-2019: стали известны имена всех участников

Состоялся второй полуфинал отбора на Евровидение / Tv.ua

16 февраля прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019.

По результатам голосования членов жюри и зрителей, стали известны имена еще трех участников финала, который состоится 23 февраля в 19.00 на двух телеканалах: СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

Первое место за исполнение трека Cupidon занял Freedom Jazz, выйдя в финал с максимальным результатом в 16 баллов.

Второе место отвоевал дуэт Anna Maria с песней My Road. Зрители отдали за выступление 7 баллов, а члены жюри оценили перформанс в 5 баллов.

В тройку финалистов также попала группа Kazka с песней Apart. Выступление зрители оценили в 5 баллов, а жюри – в 7 баллов.

Таким образом, в финале за право представлять Украину на 64-м песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве будут бороться 6 участников:

победители первого полуфинала : Maruv с песней Siren Song, Brunettes Shoot Blondes с песней Houston, и Yuko с песней Galyna Gyliala.

: Maruv с песней Siren Song, Brunettes Shoot Blondes с песней Houston, и Yuko с песней Galyna Gyliala. победители второго полуфинала: Freedom Jazz с песенй Cupidon, Anna Maria с песенй My Road и Kazka с песней Apart.

Напомним, во втором полуфинале сражались 8 конкурсантов: Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii, Freedom Jazz.