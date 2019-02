Национальный отбор на Евровидение-2019: песни участников второго полуфинала

8 участников будут бороться за право пройти в финал нацотбора / https://twitter.com/uapbc

Второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 стартует уже в эту субботу 16 февраля в 19.00 на двух телеканалах: СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

Соревноваться за право представлять в мае Украину в Израиле на песенном конкурсе будут: Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii, Freedom Jazz. Традиционно ведущим выступит Сергей Притула, оценивать выступления участников будут члены жюри нацотбора: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

"Главред" в этом материале собрал всю необходимую информацию: вы сможете ознакомиться с песнями участников второго полуфинала, выяснить, как голосовать за полюбившегося артиста, и разузнать, где смотреть прямую трансляцию отбора на Еровидение-2019.

За лучшую песню второго полуфинала можно проголосовать в конце материала.

Национальный отбор на Евровидение 2019: песни участников

1. Ivan Navi - All For The Love

Автор хита "Такі молоді" певец Ivan Navi будет открывать второй полуфинал нацотбора с треком All For The Love. 26-летнего артиста называют "львовским Джастином Тимберлейком" из-за легких танцевальных мотивов его треков. Артиста впервые заметили на шоу "Голос страны" в 2013 году, с тех пор он выпустил несколько треков, которые осели в плейлистах украинцев.

2. Anna Maria - My Road

Дуэт Anna Maria, который состоит из сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, будет бороться за право представлять Украину в Тель-Авиве с песней My Road. Певицы родом из Крыма, они, как и Navi, участвовали в шоу "Голос страны". В 2015 году девушки выпустили дебютный альбом "Разные".

3. Kazka – Apart

Хитмейкеры группа Kazka во второй раз выступит на нацотборе на Евровидение с англоязычной песней Apart. Коллектив в в 2018 году уже пробовал свои силы с треком "Дива", но, по результатам голосования зрителей и жюри, занял 6 место из 9, не попав в финал.

4. Kira Mazur – "Дихати"

Покорить нацотбор с украиноязычной песней "Дихати" планирует певица, рекордсменка Kira Mazur. Исполнительница в октябре 2018 года стала первой певицей, которая исполнила песню во время прыжка с парашютом.

5. Laud - "2 дні"

Во второй раз будет пробовать урвать "билет" в Израиль певец Влад Каращук, выступающий под псевдонимом Laud. В 2018 году артисту с первого полуфинала удалось пройти в финал. В этом году на отборе он исполнит песню "2 дні" на украинском языке, но артист отметил, что работает и над англоязычной версией.

6. Khayat – Ever

Под псевдонимом Khayat скрывается певец Андрей Хаят, который впервые попробует свои силы на нацотборе с песней Ever. В творческом арсенале молодого исполнителя всего две песни: Devochka и "Ясно". Артист также участвует в новом сезоне "Голоса страны".

7. Braii – Maybe

Альтернативная киевская группа Braii с песней Maybe будет покорять сцену нацотбора Евровидения. Трек является первым синглом студийной пластинки, которая выйдет уже в марте.

8. Freedom Jazz – Cupidon

Зажигательный бэнд Freedom-jazz (Анастасия Малега, Санни Журба и София Павличенко) – единственный джаз-коллектив в Украине, в состав которого входят только женщины. Покорять нацотбор артистки будут с песней Cupidon.

Национальный отбор на Евровидение-2019: где смотреть

Прямой эфир нацотбора будет проходить одновременно на двух телеканалах: СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

Начало трансляции на телевидении, как и на YouTube-каналах, запланировано на 16 февраля на 19.00. Отметим, что в этом году на YouTube-канале СТБ есть возможность посмотреть отбор с разных камер.

Как проголосовать за участников нацотбора на Евровидение-2019

Во время прямого эфира после окончания выступления последнего участника ведущий официально даст старт голосованию.

Отдать свой голос за полюбившегося артиста можно будет с помощью смс, отправив на номер 7766 код участника, цена за смс – согласно тарифам вашего мобильного оператора. Или же можно проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".

Отметим, что на зрительское голосование в этом году отводится всего лишь 15 минут.

В финал, который состоится 23 февраля, пройдут шесть конкурсантов, имена первых участников финала нацотбора уже известны: Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko.

Победитель нацотбора представит Украину на 64-м песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве с той же песней, с которой он участвовал в отборе.