Национальный отбор на Евровидение-2019: песни участников второго полуфинала

За право пройти в финал будут бороться 8 конкурсантов.
Второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 стартует уже в эту субботу 16 февраля в 19.00 на двух телеканалах: СТБ и UA:ПЕРШИЙ.
Соревноваться за право представлять в мае Украину в Израиле на песенном конкурсе будут: Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii, Freedom Jazz. Традиционно ведущим выступит Сергей Притула, оценивать выступления участников будут члены жюри нацотбора: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
"Главред" в этом материале собрал всю необходимую информацию: вы сможете ознакомиться с песнями участников второго полуфинала, выяснить, как голосовать за полюбившегося артиста, и разузнать, где смотреть прямую трансляцию отбора на Еровидение-2019.
За лучшую песню второго полуфинала можно проголосовать в конце материала.
Национальный отбор на Евровидение 2019: песни участников
1. Ivan Navi - All For The Love
Автор хита "Такі молоді" певец Ivan Navi будет открывать второй полуфинал нацотбора с треком All For The Love. 26-летнего артиста называют "львовским Джастином Тимберлейком" из-за легких танцевальных мотивов его треков. Артиста впервые заметили на шоу "Голос страны" в 2013 году, с тех пор он выпустил несколько треков, которые осели в плейлистах украинцев.
2. Anna Maria - My Road
Дуэт Anna Maria, который состоит из сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, будет бороться за право представлять Украину в Тель-Авиве с песней My Road. Певицы родом из Крыма, они, как и Navi, участвовали в шоу "Голос страны". В 2015 году девушки выпустили дебютный альбом "Разные".
3. Kazka – Apart
Хитмейкеры группа Kazka во второй раз выступит на нацотборе на Евровидение с англоязычной песней Apart. Коллектив в в 2018 году уже пробовал свои силы с треком "Дива", но, по результатам голосования зрителей и жюри, занял 6 место из 9, не попав в финал.
4. Kira Mazur – "Дихати"
Покорить нацотбор с украиноязычной песней "Дихати" планирует певица, рекордсменка Kira Mazur. Исполнительница в октябре 2018 года стала первой певицей, которая исполнила песню во время прыжка с парашютом.
5. Laud - "2 дні"
Во второй раз будет пробовать урвать "билет" в Израиль певец Влад Каращук, выступающий под псевдонимом Laud. В 2018 году артисту с первого полуфинала удалось пройти в финал. В этом году на отборе он исполнит песню "2 дні" на украинском языке, но артист отметил, что работает и над англоязычной версией.
6. Khayat – Ever
Под псевдонимом Khayat скрывается певец Андрей Хаят, который впервые попробует свои силы на нацотборе с песней Ever. В творческом арсенале молодого исполнителя всего две песни: Devochka и "Ясно". Артист также участвует в новом сезоне "Голоса страны".
7. Braii – Maybe
Альтернативная киевская группа Braii с песней Maybe будет покорять сцену нацотбора Евровидения. Трек является первым синглом студийной пластинки, которая выйдет уже в марте.
8. Freedom Jazz – Cupidon
Зажигательный бэнд Freedom-jazz (Анастасия Малега, Санни Журба и София Павличенко) – единственный джаз-коллектив в Украине, в состав которого входят только женщины. Покорять нацотбор артистки будут с песней Cupidon.
Национальный отбор на Евровидение-2019: где смотреть
Прямой эфир нацотбора будет проходить одновременно на двух телеканалах: СТБ и UA:ПЕРШИЙ.
Начало трансляции на телевидении, как и на YouTube-каналах, запланировано на 16 февраля на 19.00. Отметим, что в этом году на YouTube-канале СТБ есть возможность посмотреть отбор с разных камер.
Как проголосовать за участников нацотбора на Евровидение-2019
Во время прямого эфира после окончания выступления последнего участника ведущий официально даст старт голосованию.
Отдать свой голос за полюбившегося артиста можно будет с помощью смс, отправив на номер 7766 код участника, цена за смс – согласно тарифам вашего мобильного оператора. Или же можно проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".
Отметим, что на зрительское голосование в этом году отводится всего лишь 15 минут.
В финал, который состоится 23 февраля, пройдут шесть конкурсантов, имена первых участников финала нацотбора уже известны: Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko.
Победитель нацотбора представит Украину на 64-м песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве с той же песней, с которой он участвовал в отборе.