Национальный отбор на Евровидение-2019: где смотреть второй полуфинал

8 участников будут бороться за право пройти в финал нацотбора / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Уже в эту субботу 16 февраля в 19.00 пройдет второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019.

По результатам жеребьевки, будут выступать 8 исполнителей:

1. Ivan Navi - All For The Love

2. Anna Maria - My Road

3. Kazka – Apart

4. Kira Mazur – "Дихати"

5. Laud - "2 дні"

6. Khayat – Ever

7. Braii - Maybe

8. Freedom Jazz – Cupidon

Отбор на Евровидение-2019 где смотреть

В этом году, как и в прошлом, транслировать нацотбор будут два телеканала: СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

Трансляция начнется в 19.00 одновременно и на телеканалах, и на YouTube.

Традиционно ведущим выступит Сергей Притула, оценивать выступления участников будут члены жюри нацотбора: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Как проголосовать за участников нацотбора на Евровидение-2019

Во время прямого эфира после окончания выступления последнего участника ведущий официально даст старт голосованию.

Отдать свой голос за полюбившегося артиста можно будет с помощью смс, отправив на номер 7766 код участника, цена за смс – согласно тарифам вашего мобильного оператора. Или же можно проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".

Отметим, что на зрительское голосование в этом году отводится всего лишь 15 минут.

В финал, который состоится 23 февраля, пройдут шесть конкурсантов, имена первых участников финала нацотбора уже известны: Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko.

Победитель нацотбора представит Украину на 64-м песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве с той же песней, с которой он участвовал в отборе.