Национальный отбор на Евровидение-2019: где смотреть второй полуфинал

Прямой эфир начнется на двух телеканалах в 19.00.
Уже в эту субботу 16 февраля в 19.00 пройдет второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019.
По результатам жеребьевки, будут выступать 8 исполнителей:
1. Ivan Navi - All For The Love
2. Anna Maria - My Road
3. Kazka – Apart
4. Kira Mazur – "Дихати"
5. Laud - "2 дні"
6. Khayat – Ever
7. Braii - Maybe
8. Freedom Jazz – Cupidon
Отбор на Евровидение-2019 где смотреть
В этом году, как и в прошлом, транслировать нацотбор будут два телеканала: СТБ и UA:ПЕРШИЙ.
Трансляция начнется в 19.00 одновременно и на телеканалах, и на YouTube.
Традиционно ведущим выступит Сергей Притула, оценивать выступления участников будут члены жюри нацотбора: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Как проголосовать за участников нацотбора на Евровидение-2019
Во время прямого эфира после окончания выступления последнего участника ведущий официально даст старт голосованию.
Отдать свой голос за полюбившегося артиста можно будет с помощью смс, отправив на номер 7766 код участника, цена за смс – согласно тарифам вашего мобильного оператора. Или же можно проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".
Отметим, что на зрительское голосование в этом году отводится всего лишь 15 минут.
В финал, который состоится 23 февраля, пройдут шесть конкурсантов, имена первых участников финала нацотбора уже известны: Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko.
Победитель нацотбора представит Украину на 64-м песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве с той же песней, с которой он участвовал в отборе.