Участница нацотбора на Евровидение-2019 рассказала о работе в стриптиз-клубе

Maruv работала в стриптиз-клубе / Фото: пресс-служба

Участница нацотбора на Евровидение-2019 певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, вспомнила о своей работе в стриптиз-клубе.

В интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер" певица призналась, что в студенческие годы подрабатывала в стриптиз-клубе.

"После того, как меня выгнали с экзамена по математике, моя преподавательница по вокалу предложила мне работу, поскольку в коллективе я была самая отбитая и оторванная, в одном из харьковских стриптиз-клубов. Им требовалась вокалистка-саксофонистка, чтобы петь шансон", - вспомнила Анна.

По ее словам, за вечер она зарабатывала немаленькую сумму денег.

"Это шикарные чаевые были, я просто сразу попала в тот момент для студентки реально в этом стриптиз-клубе дохренища денег реально, я могла там 100-200 долларов заработать в день", - призналась артистка.

Именно в этом стриптиз-клубе Анна познакомилась со своим будущим мужем.

"Просто там кальянщик – это наш общий друг, он нас и познакомил. Муж пришел к кальянщику другу в гости. Это было лет 7 назад, и мы до сих пор вместе. Сейчас он мой директор", - отметила певица.

Напомним, полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее стало известно, что Maruv собралась с концертами в Россию.