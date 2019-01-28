"Предатели поплатятся": участница нацотбора Евровидения-2019 собралась с концертами в Россию

Maruv даст первый сольный концерт в Москве / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Участница нацотбора на Евровидение-2019 певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, объявила о гастролях в России.

На своей странице в Instagram певица анонсировала свой первый сольный концерт в Москве – 6 апреля, и в Санкт-Петербурге – 12 апреля. Певица пообещала российским фанатам, что "будет пушка".

Украинские фанаты тут же отреагировали на анонс, поставив Maruv в один ряд с "предателями" Ани Лорак и Таисией Повалий, упрекнув ее в продажности. Кроме того, в комментариях отметились и россияне, которые посоветовали певице сидеть у себя, "зарабатывать гривны".

"Россия? Ай-яй-яй, и ты туда же. Жаль… Почему вы так легко продаетесь? Разве деньги для вас так важны? Наших парней Россия убивает, а вы будете там голым задом перед ними трясти… Запомните: предатели всегда поплатятся, рано или поздно", "Фууу, продажная", "Как можно представлять Украину на Евровидении, если выступаешь часто в стране-агрессоре и ведешь там сольники?", "Надеюсь, въезд запретят. у себя сиди зарабатывай гривны, тут тебе делать нечего", "Сотрудничество с врагом, это так мило", "И как тебе деньги оккупанта не жмут, когда ты уже налижешься москальских жоп, может, тебе стать в ряд с Лорак и Повалий?", - писали юзеры.

/ https://www.instagram.com/maruvofficial/

/ https://www.instagram.com/maruvofficial/

Напомним, полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее стало известно, кто вместо Tayanna будет соревноваться в нацотборе Евровидения-2019