Финал нацотбора на Евровидение-2019: кто победит, голосование

За право представлять Украину в Израиле будут бороться 6 участников.
23 февраля в 19.00 пройдет финал национального отбора на Евровидение-2019, в котором и определится представитель от Украины.
За право поехать в Тель-Авив, Израиль на 64-й песенный конкурс, будут сражаться 6 участников в такой последовательности: Freedom Jazz, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria.
"Главред" предлагает читателям проголосовать за любимого финалиста, достойного представлять Украину в этом году на песенном конкурсе (ознакомиться с песнями конкурсантов можно ниже).
Freedom Jazz - Cupidon
Yuko - Galyna Gyliala
Maruv - Siren Song
Brunettes Shoot Blondes - Houston
Kazka - Apart
Anna Maria - My Road
Ранее финалистки нацотбора оскандалились в прямом эфире из-за "Крымнаш" и "войны с РФ нет".