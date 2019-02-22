Финал нацотбора на Евровидение-2019: кто победит, голосование

Уже в эту субботу станет известно имя представителя от Украины на Евровидении-2019 / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

23 февраля в 19.00 пройдет финал национального отбора на Евровидение-2019, в котором и определится представитель от Украины.

За право поехать в Тель-Авив, Израиль на 64-й песенный конкурс, будут сражаться 6 участников в такой последовательности: Freedom Jazz, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria.

"Главред" предлагает читателям проголосовать за любимого финалиста, достойного представлять Украину в этом году на песенном конкурсе (ознакомиться с песнями конкурсантов можно ниже).

Freedom Jazz - Cupidon

Yuko - Galyna Gyliala

Maruv - Siren Song

Brunettes Shoot Blondes - Houston

Kazka - Apart

Anna Maria - My Road

Ранее финалистки нацотбора оскандалились в прямом эфире из-за "Крымнаш" и "войны с РФ нет".