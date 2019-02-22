Финалистки нацотбора оскандалились в прямом эфире из-за "Крымнаш" и "войны с РФ нет"

Anna Maria не признают агрессию РФ в отношении Украины / https://www.instagram.com/annamariaduet

Участницы финала нацотбора на Евровидение-2019 дуэт Anna Maria оскандалились из-за непризнания оккупации Крыма и агрессии России.

В интервью журналисту Роману Скрыпину на вопрос "чем Крым?" артистки ответили:

"Отличный вопрос. У нас есть всегда ответ на этот вопрос. Крым наш – потому что это наш дом. Он наш был, есть и будет, потому что это наш дом. Наш с моей сестрой, наш дом. Мы там родились, мы там начали петь, мы там наполняемся энергией, это наше самое любимое место на земле", - отметила Мария.

Певицы отказались открыто признавать аннексию полуострова Россией.

"На самом деле, Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым", - считают девушки.

Кроме того, на прямой вопрос ведущего: ведет ли Россия войну с Украиной, девушки вовсе отказались отвечать.

"В Украине АТО. Слушайте, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на этот вопрос. Мы музыканты, которые делают свое дело", - сказала Мария.

В конце программы позвонил зритель, который нелестно отозвался о финалистках нацотбора.

"Эти существа – русские бл*ди, смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире. Слов нет просто. С уважением к вам и без уважения к этим существам", - выразился зритель.

В комментариях под интервью юзеры также не подбирали выражений, недоумевая, как певицы, поддерживая "русский мир", хотят представлять Украину на международном песенном конкурсе.

"Думали прийти попиариться к Скрыпину перед финалом конкурса, а их зачмырили и вывели на чистую воду. Теперь дело за Прытулой и жюри конкурса", - отметил Юра Стаднюк.

"Отличное интервью. Если бы не Скрыпин, я бы так и не узнал, что эти певицы болеют за "русский мир". И в то же время столь низменные и бесстыдные, что стремятся представлять Украину на Евровидении", - считает Alex Meln.

Ранее Кириленко жестко осек гастролирующих в России участников нацотбора на Евровидение.