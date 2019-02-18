Кириленко жестко осек гастролирующих в России участников нацотбора на Евровидение

Вице-премьер решительно выступил против украинских гастролеров в РФ / Фото: скрин Twitter//пресс-служба В.Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко озвучил свою позицию относительно участников нацотбора на Евровидение-2019, которые в последние пять лет активно гастролировали в России.

В Twitter от безапелляционно выразил протест против того, что такие певцы будут представлять государство на международном конкурсе.

По словам Кириленко, европейская общественность не поймет, почему Украину представляют звезды, которые заявляют о дружбе с Россией в тот момент, когда между странами война.

"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!" – написал вице-премьер.

Напомним, на Евровидение-2019 Украину в Израиле в случае победы в нацотборе может представлять россиянка Юлия Юрина.

Как ранее сообщалось, в рамках первого полуфинала национального отбора на конкурс Евровидение-2019 участники после презентации своих номеров вынуждены были в прямом эфире ответить на вопросы ведущего Сергея Притулы и пояснить гастроли в России.