Кто выиграл Евровидение-2018: топ-3 победителей конкурса

12 мая в столице Португалии, Лиссабоне прошел гранд-финал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018. За победу и право проведения конкурса в своей стране боролись 26 государств-участников, 20 из которых определились в первом и втором полуфиналах. Еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) выступили сразу в финале на правах стран-основательниц конкурса. Португалия попала сразу в финал как страна-хозяйка.

Спустя 20 лет после последней победы Израиля, конкурс Евровидение-2018 выиграла представительница Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Жюри и зрители оценили выступление Нетты в 529 баллов (212 от жюри каждой из стран и 317 от телезрителей).

Артистка была фаворитом букмекеров с первых моментов, однако в день выступления исполнительницы во втором полуфинале лидерство отдали конкурсантке из Кипра Элени Фурейре.

Второе место заняла конкурсантка из Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". Зрители отдали 253 балла, от жюри Элени получила 183 балла.

В тройку лидеров вошел и представитель Австрии Сезар Сепмсон. Жюри и зрители оценили выступление в 342 балла.

Представитель от Украины Melovin с песней "Under The Ladder" занял 17 место из 26, набрав 130 баллов (119 – от зрителей, 11 – от жюри).