Названо имя представителя России на Евровидение-2019

Лазарев вновь представит Россию на Евровидении / peopletalk.ru

Известный российский певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в мае в Тель-Авиве.

"Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе холдинга ВГТРК, который является официальным вещателем конкурса.

Как известно, Израиль получил право провести конкурс после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

Лазарев уже выступал на Евровидении в 2016 году. Тогда он занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Второй оказалась Австралия. А первое место заняла украинская певица Джамала с песней "1944".

Напомним, букмекеры спрогнозировали победителя 64-го международного песенного конкурса Евровидение-2019.