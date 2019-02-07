Евровидение-2019: букмекеры пророчат Украине место в тройке лидеров

Букмекеры Евровидения-2019 спрогнозировали Украине 3 место / Фото: eurovision.tv

Букмекеры спрогнозировали победителя 64-го международного песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Букмекеры определились с главной тройкой финалистов, и, по информации Eurovisionworld, обойдет 41-го участника Россия, на втором месте разместилась Швеция, третье место, по прогнозам, займет Украина.

К слову, пока неизвестно, кто представит Россию – результат отбора огласят в субботу 9 февраля, но СМИ сообщают, что вновь покорять конкурс поедет Сергей Лазарев.

Украине пророчат 3-е место / https://eurovisionworld.com/odds/eurovision

Также прогнозы букмекеров нельзя считать объективными – Украина еще не определилась с участником песенного конкурса. Полуфиналы национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоятся 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Ранее "Главред" собрал все песни участников нацотбора на Евровидение-2019.