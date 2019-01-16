СМИ вычислили, кто поедет в Израиль на "Евровидение" от России

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев / Life

Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев находится в процессе подготовки к поездке от России на международный музыкальный конкурс "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле

Соответствующее сообщение опубликовал портал Super. По данным журналистов, Лазарев официально объявит о своем выступлении на "Евровидении-2019" в конце января нынешнего года.

Организацией выступления Лазарева вновь займется команда под руководством известного певца и продюсера Филиппа Киркорова, которая состоит из греческих композиторов и хореографов.

К слову, в 2016-м Лазарев уже принимал участие в "Евровидении", но уступил конкурсантке от Украины Джамале (Сусанне Джамаладиновой), заняв второе место.

Напомним, ранее огласили дату начала продажи билетов на "Евровидении-2019". Позднее стали известны все участники украинского национального отбора.