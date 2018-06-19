Евровидение-2019 могут отобрать у Израиля и отдать другой стране

Европейский вещательный союз задумывается насчет переноса конкурса из Израиля в Австрию, которая заняла третье место на Евровидении-2018.

Как передает портал ESCToday, организатор трансляций Евровидения Арале Голдфингер рассказал о том, что причина, по которой рассматривают Австрию – это отличное шоу, которым запомнилось Евровидение-2015 и "опрометчивые заявления политических лиц Израиля".

Для Европейского вещательного союза очень важно, чтобы правительство и "политика" не вмешивались в конкурс. Тем не менее, министр культуры Израиля Мири Регев потребовал, чтобы вещательная корпорация координировала с министерством организацию вещания, добавив, что финансировать конкурс будет как правительство, так и общественный вещатель.

Читайте также Руслана назвала причины провала Melovin на Евровидении-2018

Напомним, певец, представитель от Украины на Евровидении-2018 Melovin с песней "Under The Ladder" попал в топ-5 самых популярных выступлений.