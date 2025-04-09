Сокамерники "сдали" актера Ефремова в день освобождения

Кратко:
- О чем рассказали осужденные
- Какой секрет Ефремова они выдали
Российские пропагандистские СМИ лихорадит от "мега-новости" - на свободу выходит алкоголик-актер, который убил человека - Михаил Ефремов.
Ведущие пропагандисты даже ведут онлайн-трансляции, дабы показать "торжественное событие" и то, как после заключения выглядит выдающийся россиянин.
Согласно последним данным, состояние актера оставляло желать лучшего: он еле ходил и с трудом дышал. Адвокат Падалко подтверждал эту информацию, подчеркивая, что за здоровье его подопечного возьмутся столичные доктора.
"После освобождения из белгородской колонии 9 апреля Ефремов сразу отправится на лечение болезни легких", — говорил адвокат буквально на днях. Защитник отмечал, что у артиста диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.
К слову, один из пропагандистских телеграмм-каналов написал, что на самом деле Ефремов курил все время пребывания в колонии.
"Михаил Ефремов, который жаловался на больные лёгкие, в колонии весь срок курил крепкие сигареты. Как рассказал один из его освободившихся сокамерников, у актёра всегда была пачка красных "Мальборо", - пишут пропагандисты.
По последним данным, Ефремова вывезли из колонии в 6 утра. Он отправится в свою московскую квартиру.
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Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.
21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.
Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.
Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.
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