Сокамерники "сдали" актера Ефремова в день освобождения

Знакомые описали состояние Ефремова / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

О чем рассказали осужденные

Какой секрет Ефремова они выдали

Российские пропагандистские СМИ лихорадит от "мега-новости" - на свободу выходит алкоголик-актер, который убил человека - Михаил Ефремов.

Ведущие пропагандисты даже ведут онлайн-трансляции, дабы показать "торжественное событие" и то, как после заключения выглядит выдающийся россиянин.

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Согласно последним данным, состояние актера оставляло желать лучшего: он еле ходил и с трудом дышал. Адвокат Падалко подтверждал эту информацию, подчеркивая, что за здоровье его подопечного возьмутся столичные доктора.

"После освобождения из белгородской колонии 9 апреля Ефремов сразу отправится на лечение болезни легких", — говорил адвокат буквально на днях. Защитник отмечал, что у артиста диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.

К слову, один из пропагандистских телеграмм-каналов написал, что на самом деле Ефремов курил все время пребывания в колонии.

"Михаил Ефремов, который жаловался на больные лёгкие, в колонии весь срок курил крепкие сигареты. Как рассказал один из его освободившихся сокамерников, у актёра всегда была пачка красных "Мальборо", - пишут пропагандисты.

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По последним данным, Ефремова вывезли из колонии в 6 утра. Он отправится в свою московскую квартиру.

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Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.

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